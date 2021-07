COVID-19: des cliniques de vaccination sans rendez-vous en entreprise

Les Québécois qui veulent se faire inoculer une dose de vaccin contre la COVID-19 pourront se rendre samedi, dimanche ou lundi dans une clinique de vaccination sans rendez-vous en entreprise.

C’est ce qu’a annoncé samedi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), précisant que ce sont les vaccins Pfizer et Moderna qui seront alors offerts.

Trois pôles de vaccination en entreprise accueilleront les Québécois, samedi, dimanche et lundi à Montréal.

Des cliniques mobiles ont été mises en place chez Saputo (Galeries Norgate au 1179, boulevard Décarie) et Saint-Michel (8333, 2e Avenue) qui offriront Pfizer samedi et dimanche.

De son côté, Transcontinental Énergir (8000, avenue Blaise-Pascal, Rivière-des-Prairies) proposera Pfizer et Moderna, samedi, dimanche ainsi que lundi.

Une clinique mobile a aussi été mise en place, samedi uniquement chez BRP Valcourt, à Valcourt, en Estrie (1111, boulevard des Cyprès).

Lundi, ce sont trois pôles qui offriront ce service dans la Capitale-Nationale (pôle des entreprises au 300, rue de l’Estuaire), dans le Centre-du-Québec (Cascades au 412, boulevard Marie-Victorin à Kingsey Falls) et en Montérégie (Hydro-Québec au 4825, avenue Pinard à Saint-Hyacinthe).

Au total, 1830 doses de Pfizer et 310 doses de Moderna sont prévues pour cette opération.

«Rappelons que le vaccin de Pfizer est offert aux personnes de 12 ans et plus et que celui de Moderna est offert aux personnes de 18 ans et plus», a rappelé le MSSS dans un communiqué.