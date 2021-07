Disparition: une femme de Montréal pourrait se trouver en Gaspésie

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une femme de 67 ans originaire de Vaudreuil-Dorion, à l’ouest de Montréal, qui pourrait se trouver en Gaspésie.

Marie Grenier a été vue pour la dernière fois vers 9h, le 17 juin dernier, près de la rue Briand à Vaudreuil-Dorion. D’après le corps de police provincial, ses proches auraient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La sexagénaire mesure 1,65 m (5 pieds et 5 pouces) et pèse 56 kg (125 lb). Elle a les cheveux mi-longs et teints en noir. Ses yeux sont de couleur noisette et elle a une cicatrice sur un poignet. Aux dernières nouvelles, Mme Grenier portait un sac à main avec elle.



Toute information pouvant permettre de retrouver Marie Grenier peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.