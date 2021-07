En mode lecture: un vrai coup de cœur

Avec Hamnet, l’Irlandaise Maggie O’Farrell signe un roman qui, du côté anglais, a déjà remporté de nombreux honneurs.

Depuis le temps, on a appris à se méfier de ce qu’on peut lire au dos des livres. Combien de fois ne nous a-t-on pas promis le meilleur roman de l’année, un talent d’exception ou une histoire absolument extraordinaire qu’on ne sera pas près d’oublier ? Alors, en découvrant que ce nouveau roman de Maggie O’Farrell était, et on cite, « porté par une écriture d’une beauté inouïe », on s’est dit qu’il y avait sûrement de l’exagération dans l’air. Sauf que non, pas du tout. L’écriture est effectivement très belle, tout comme l’histoire.

L’un dans l’autre, on a d’ailleurs tellement été emballé par ce roman qu’il risque fort de faire partie de nos coups de cœur 2021. Voyons maintenant plus précisément pourquoi.

Pur délice

Pendant que le père est à Londres, que la mère cueille des herbes médicinales à une demi-lieue de la maison et que tout le reste de la famille Shakespeare semble s’être littéralement volatilisé, Hamnet, 11 ans, tente désespérément de trouver quelqu’un susceptible de venir en aide à Judith, sa sœur jumelle. Alors qu’ils jouaient ensemble, elle s’est tout d’un coup sentie mal, et les grosseurs qu’on peut voir sur son corps ne laissent rien présager de bon.

En parallèle, on pourra également découvrir bien des choses sur le passé des parents : comment ils se sont rencontrés alors que William n’était qu’un simple précepteur de latin, les longues négociations qui ont précédé leur mariage, leur établissement à Stratford... Et c’est un réel bonheur de lecture même si dès le départ, on sait que le petit Hamnet ne passera pas l’année 1596.

À lire aussi cette semaine

More Grey

Bon, bon, bon... Un autre tome de la série Cinquante nuances de Grey qui, cette fois, se penche plus particulièrement sur le mariage du ténébreux milliardaire Christian Grey et de la douce et naïve Anastasia Steele. Il y a bien quelques longueurs, mais dans l’ensemble, elles ne devraient pas trop déranger les fans finis de la série !

Ce n’était que la peste

Ce livre a été publié en 1988, soit trois ans avant la dislocation de l’URSS. Et curieusement, l’histoire qu’il raconte n’est pas tellement éloignée de ce qu’on vit présentement.

Invité à Moscou pour parler de son travail sur une souche hautement virulente de peste pulmonaire, un microbiologiste ne tardera pas à présenter lui-même les symptômes de la maladie. Ça s’est réellement produit en 1939 et il faut voir la façon dont les officiers du NKVD s’y sont pris pour juguler l’épidémie. Fascinant !

50 plantes effet waouh

Pour celles et ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin rempli de fleurs, cet ouvrage propose 50 plantes d’intérieur faciles à entretenir. En plus d’expliquer en détail les besoins de chacune d’elles, il nous montre comment les mettre en valeur... car toutes sont indiscutablement « instagramables » !

La cuisine du vrai campeur

Ce n’est pas parce qu’on part camper au fin fond de la forêt qu’on doit manger lyophilisé ! Petits pains à l’ail rôti et au parmesan, fondue forestière, sandwiches à l’émincé de bœuf, nachos au chorizo, pizzas poêlées au feu de bois, chili tex-mex, gratin de macaronis au fromage à la bière, bibimbap, s’mores choco-framboise-caramel... Rempli de conseils pratiques, ce livre nous explique comment concocter des repas quatre étoiles lorsqu’on dort à la belle étoile !

Frissons garantis

Les avides

Avec un Guillermo del Toro aux commandes, on peut s’attendre à tout. Alors si, en entamant la lecture des Avides, on aura d’abord l’impression d’avoir entre les mains un thriller « normal », on découvrira assez vite que ce n’est pas tout à fait le cas !

Le début du cauchemar

Odessa Hardwicke et Walt Leppo, deux agents du FBI basés dans le New Jersey, seront les premiers à arriver sur les lieux d’un massacre. Et c’est là qu’il se produira quelque chose de totalement incompréhensible : au lieu d’appréhender le meurtrier, l’agent Leppo commencera lui-même à se comporter comme un fou furieux et pour l’empêcher de tuer une petite fille, Odessa sera obligée de lui tirer dessus. Mais le plus bizarre reste à venir : en regardant son collègue mourir, elle verra une espèce de brume s’échapper de son corps !

Le temps de se remettre, Odessa acceptera ensuite une tâche toute simple : vider le bureau d’Earl Solomon, qui a été l’un des premiers noirs à recevoir son diplôme de l’Académie du FBI. Mais même s’il est à la retraite depuis un bon moment, Earl a encore toute sa tête et beaucoup d’informations à peine croyables à partager.

Avec ce premier tome de la série Les dossiers Blackwood, on ne s’ennuie pas un seul instant !