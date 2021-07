CHAREST, Marcel-André



À son domicile, le 12 juin 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé Marcel-André Charest. Au moment de tomber malade en 1994, il travaillait au sein des Caisses Desjardins comme directeur général. Il était au service des Caisses Desjardins depuis 1978. Il était le fils de feu André Charest et de feu Rita Pitre de Campbellton, Nouveau-Brunswick. Il était le 10e d'une famille de 20 enfants. Il était le père de Catherine Charest et de feu Alexandre Charest, décédé accidentellement le 13 janvier 2001.Outre sa fille Catherine, son conjoint, ses petits-enfants Kimberley, James, Mary-Kate Benoît, Alexis Benoît, Colin et Léane Benoît, ses arrière-petits-enfants : Dwayn Charest, Charly Charest, Jake Charest et Béatrice Charest. Il laisse aussi dans le deuil sa famille immédiate; ses sœurs : Albertine (feu Blake Johnstone) de Miramichi, NB, et Rose-Marie (Gaétan Gaétan Cormier) d'Atholville, NB, Robert, Bertrand (Nicole Caron) de Campbellton, NB, Ernest-Guy (Lucille Perron) de Maulauze, NB, Armand Doucet (Hélène Borris) de Maulauze, NB, Pierre (Suzanne Létourneau) de Campbellton, NB, et Mario (Randy Lege) de Abbeville, Louisiane, États-Unis. Plusieurs neveux, nièces; de précieux ami(e)s sont aussi dans le deuil ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines. Nos sincères remerciements aux docteurs Marie-Hélène Dufour de l'UMF Laurier et Benoît Dubuc, aux médecins et au personnel en infectiologie (Hélène Seney) et en psychiatrie (Maude Lemieux) du Centre hospitalier Universitaire, le CHUL et l'UMF Laurier, pour leur grande humanité et pour la qualité des services exceptionnels offerts depuis 1996. Un remerciement bien spécial aux intervenantes et intervenants de l'hébergement Marc-Simon, et de tous les employé(e)s de MIELS Québec, organisme pour sidéens, de Québec. La famille recevra les condoléancesauà compter de 14h,Ses cendres seront inhumées en toute intimité au cimetière de Val D'Amour au Nouveau-Brunswick ultérieurement où il reposera auprès de son père, sa mère et ses frères feu Gordon Charest (Liliane Gauthier), feu Paul-Charest (Jean Perron), feu Camille Charest (Rachel Cyr), feu Roger Charest, feu Armand Charest, feu Jean-Marie Charest, feu Gaétan Charest, feu Jean-Denis Charest, feu René Charest, feu Lucien Charest (France Audet), feu Jacques Charest (Nancy Bergeron) de la Pointe-à-la-Croix, Québec. Marcel-André restera toujours une grande fierté et une grande source d'inspiration et de courage aux yeux de nombreuses personnes. Il nous a aussi légué sa poésie. Son souhait était que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à un centre d'entraide du trouble affectif bipolaire ou tout autre organisme œuvrant auprès des personnes vivants avec le VIH/SIDA.