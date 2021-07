LEPIRE, Alexandre



Subitement, le 27 juin 2021, à l'âge de 30 ans, est décédé Alexandre Lepire, conjoint de Marie-Pier Boulet, fils de Alain Lepire et de Danielle Demeule. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale mercredi 14 juillet 2021 de 10 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marie-Pier, son fils Roméo; ses parents: Alain et Danielle; ses beaux-parents: Sylvie Gosselin et Denis Boulet; ses belles-sœurs: Véronique Boulet (Carl Girard) et Catherine Boulet (Dominic Galarneau); ses nièces: Alexie et Rafaëlle Girard; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.