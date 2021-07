Hâte de revoir enfin des spectacles

Certains étaient venus assister à un spectacle du Festival d’été de Québec (FEQ), d’autres étaient des passants curieux. Les personnes rencontrées samedi sur la Grande-Allée et la place publique du festival étaient unanimes en saluant la tenue de l’événement, même en formule réduite.

• À lire aussi: Cœur de pirate au FEQ: la beauté dans la simplicité

• À lire aussi: Un FEQ pas comme les autres

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: retrouvailles modestes, mais très chaleureuses

L’an dernier, il a été annulé dans le contexte pandémique. Cette année, il y a 10 jours de spectacles au Manège militaire, qui peut asseoir 500 personnes.

Photo Elsa Iskander

«Ça fait du bien, on a besoin de sortir, on va revoir des spectacles. Je pense que ça va être sécuritaire aussi parce que c’est des tables de deux ou de quatre», commente Nancy Daneault, 48 ans, de Trois-Rivières, qui ira au spectacle de Jonathan Roy la semaine prochaine, même si les billets se sont envolés rapidement. Jean-Pierre Bérubé, 62 ans, et sa conjointe Sylvie Thompson, 50 ans, des habitués du FEQ, venaient revoir Paul Piché. M. Bérubé, de Saint-Georges de Beauce, salue la programmation qu’il trouve adaptée aux différentes générations.

La formule moins imposante n’est pas un inconvénient à ses yeux: «C’est correct, c’est ça qu’il fallait qu’ils fassent.»

«J’aime mieux une mini édition que rien du tout!» lance aussi Carl-Erick Ridel, 46 ans, de Québec, même si la brochette d’artistes est plus limitée.

«À un moment donné il faut recommencer à vivre, moi je trouve ça super», dit celui qui a travaillé plusieurs années au sein du festival et qui était venu écouter Paul Piché.

«De génération en génération»

Photo Elsa Iskander

Noémie Chabot-Maltais, 35 ans, est déjà allée au FEQ alors qu’elle n’avait que trois mois. Samedi, elle était venue voir Paul Piché avec ses parents. Sa mère, Jacynthe Chabot, se souvient d’avoir été présente à la première édition du FEQ. Depuis, la famille y va régulièrement. C’est «de génération en génération», lance sa fille en riant.

Pour Mme Chabot-Maltais, de la Rive-Sud, le festival est souvent un des meilleurs moments de l’été. «L’année passée ça m’a beaucoup manquée». Cette année, «je suis contente qu’il y ait une édition tout court», poursuit-elle, même si elle aurait aimé voir des artistes internationaux.

Malgré tout, «qu’ils aient fait quelque chose aussi rapidement avec des artistes québécois, je trouve ça vraiment génial».

Pour certains, avoir un festival intérieur était moins attrayant. Peut-être que «c’est très bien en salle, mais je suis moins tenté par le concept», mentionne Rénald Morice, originaire de France et vivant au Québec.

Son compatriote, Adrien Nouvellon, n’a pas pu résister à l’achat d’un billet pour un spectacle de rap, même si ce n’est pas son style musical préféré: «J’adore les concerts et ça fait trop longtemps que j’en ai pas vu!»