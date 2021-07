Le long du Richelieu en mode électrique

Alo Richelieu, une coopérative de solidarité à but non lucratif, est en train de mettre sur pied un circuit d’escales réparties sur 30 km, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Lacolle/Noyan. Selon l’endroit, on pourra prendre un bateau-taxi, louer un vélo ou une planche de surf, tous en mode électrique.

Déjà, plusieurs services sont en place. Également selon l’escale, on peut se baigner, faire un pique-nique ou s’initier à la voile. Pour ma part, je me suis d’abord arrêté au Centre de plein air Ronald-Beauregard où O SUP Shop loue kayaks et planches à pagaie.

Bateau silencieux et écolo

En partance de cet espace vert riverain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous sommes montés dans un bateau-taxi électrique où quatre personnes peuvent prendre place, confortablement assis sur des banquettes. Destination : le quai Ryan à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Temps estimé : environ une heure.

Mais aujourd’hui, il faudra une demi-heure de plus, car nous sommes vent de face. L’eau étant plus basse que d’habitude cet été, le capitaine maintient le cap en jetant un coup d’œil de temps à autre sur le sonar.

Seul le clapotis des vagues sur la coque brise le silence. Ici et là, de gros bateaux de plaisance nous croisent, les passagers regardant notre bateau inhabituel avec curiosité. Le long du trajet, défilent chalets modestes, maisons cossues et quelques rives bordées d’arbres matures.

Vélo et surf

Arrivé au quai Ryan, j’enfourche un vélo électrique puis j’emprunte la bordure de la route longeant la rivière et les champs agricoles. Le niveau d’assistance pouvant être ajusté de 1 à 5, je m’en tiens au niveau 2 pour pouvoir pédaler. Vitesse moyenne sans grand effort : 22 km/heure, avec un bon vent de face.

De retour au quai, je vais voir les fameuses planches de surf électriques que loue Écosurf Canada depuis cet été. Tommy Goyette, cofondateur de l’entreprise, m’a fait une démonstration éloquente.

Plutôt stables, les planches fonctionnent avec un contrôleur de vitesse rattaché à notre poignet. Avant le départ, la puissance peut être ajustée pour une balade à basse vitesse convenant aux débutants ou pour une grisante expérience recherchée par les plus habiles.

Question sécurité, Écosurf Canada, qui en est à sa première année, est membre stagiaire d’Aventure Écotourisme Québec, un organisme qui encadre les activités de plein air et d’aventure.

Alo Richelieu

Huit escales réparties sur 30 km : de Saint-Jean-sur-Richelieu à Lacolle/Noyan

de Saint-Jean-sur-Richelieu à Lacolle/Noyan Bateaux-taxi et moyens de locomotion électriques à louer (bateau, vélo, planche de surf) : réservations requises

réservations requises Autres activités : kayaks et planches à pagaie (à louer), initiation à la voile, baignade, pique-nique, pêche

kayaks et planches à pagaie (à louer), initiation à la voile, baignade, pique-nique, pêche www.alorichelieu.ca

D’autres idées de sorties

AU PARC DE LA GORGE DE COATICOOK

S’étirant sur 169 mètres et illuminé en soirée, le pont suspendu serait le plus long pour piétons en Amérique du Nord. Le sentier qui y mène se transforme à la tombée du jour avec les effets spéciaux de Foresta Lumina.

► www.gorgedecoaticook.com

LES TYROLIENNES GÉANTES DU TYROPARC

Si vous n’avez pas peur des hauteurs et voulez avoir de l’action, les quatre tyroliennes du Tyroparc à Sainte-Agathe-des-Monts sont à essayer. Longueur : de 600 à 900 mètres. Accessible même avec un enfant.

► www.tyroparc.com

♦ COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur.

♦ www.quebec.ca/coronavirus