Loto-VR Fondation Élan

La chance a souri à Estelle Mercure, ergothérapeute au programme des atteintes cérébrales (clientèle enfants) de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale lors du grand tirage de la Loto-VR, la nouvelle loterie philanthropique de la Fondation Élan en collaboration avec Roulottes Chaudière.

Estelle s’est vu remettre les clefs d’une roulotte d’une valeur de 29 500 $. Cette campagne a permis à la Fondation Élan d’amasser près de 60 000 $. Ces fonds permettront à la Fondation d’apporter soutien et réconfort aux 11 000 personnes qui vivent des situations de handicap et qui reçoivent les précieux services des professionnels de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale annuellement. Sur la photo : Estelle Mercure, gagnante de la Loto-VR et son conjoint, Patrice Laflamme.

Trou d’un coup

Photo courtoisie

Bravo à Gaëtan Dussault, de Québec, qui a réalisé, le 4 juillet dernier, un trou d’un coup au trou numéro 9, du Parcours Québec, du club de golf Royal Québec de Boischatel. Gaëtan, qui est membre du Royal Québec depuis une quinzaine d’années, a utilisé avec justesse son fer numéro 6 pour franchir les 173 verges qui le séparaient du fanion de cette splendide normale 3 en plongée. Bien qu’il pratique le golf depuis presque 40 ans, il s’agissait de son premier exploit du genre en carrière. Il est survenu lors d’une ronde qui réunissait sa conjointe France Méthot et de sa fille Marie-Eve Dussault. Le trio a célébré l’évènement avec quelques bulles et un souper au restaurant.

Le retour des quilles

Photo courtoisie

Joe Faucher me signale que son Quillorama Frontenac, de la rue Cyrille-Duquet à Québec, est rouvert depuis le 1er juillet. À la demande générale des joueurs de quilles, deux ligues (une le jour et une autre en soirée) ont été ajoutées au calendrier le mardi et le mercredi. Pas de vacances pour le Quillorama Frontenac qui sera ouvert tout l’été de 14 h à 23 h, 7 jours par semaine. Sur la photo, de gauche à droite : Denise Blais, André Sylvain, Yves Gauvin, Gonzague Langlais, Céline Bérubé, Étienne Julien, le propriétaire Jocelyn Faucher, Denis Lavoie, propriétaire du Pro-Shop, et Sophie Bernier, directrice. Les réservations sont obligatoires au 418 681-7726.

Nouveau défi

Photo courtoisie

Virginie Bernier vient de quitter ses fonctions de coordonnatrice aux événements et aux communications de la Fondation du Collège François-de-Laval. En poste depuis cinq ans, Virginie a travaillé sur divers mandats tels que l’ensemble des événements annuels de la Fondation, dont les célébrations du 350e anniversaire, sans compter les nombreuses communications de la Fondation. Elle vient d’accepter un nouveau mandat et un nouveau défi à titre de conseillère en communication au sein de la Fondation de l’Université Laval.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 juillet 2016. Douze ans après sa terrible désillusion en finale de l’Euro-2004 et malgré la sortie sur blessure de sa star Cristiano Ronaldo, en larmes, le Portugal remporte l’Euro-2016 et conquiert son premier titre en battant la France (1-0 en prolongation).

Anniversaires

Photo courtoisie

Jessica Simpson (photo), actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine, 41 ans... Marie Hélène Raymond, du Musée National des Beaux-arts du Québec (MBAQ)... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 50 ans... Martin Laurendeau, ex-joueur de tennis québécois, 57 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 67 ans... Lise Thouin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, 71 ans... Dr Gendron Marcoux, ex-médecin des As de Québec (LAH).

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 juillet 2011 : Pierrette Alarie (photo), 89 ans, soprano et l’une des voix les plus raffinées du Québec... 2018 : Henry Morgenthau III, 101 ans, auteur et producteur américain de télévision... 2017 : Isabelle Sadoyan, 89 ans, actrice française... 2016 : André Dion, 94 ans, ornithologue québécois... 2015 : Jon Vickers, 89 ans, ténor canadien... 2015 : Omar Sharif, 83 ans, acteur égyptien (Lawrence d’Arabie et Docteur Jivago) ... 2013 : André Verchuren, 92 ans, accordéoniste français... 2002 : Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984... 2000 : Henri Bergeron, 75 ans, animateur de télévision... 1978 : John D. Rockfeller III, 72 ans, membre de la célèbre famille Rockfeller des É.-U..