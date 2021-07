L’ouest des États-Unis n’est pas épargné pas la chaleur

Quelques jours après l’Ouest canadien, ce sont désormais les territoires de l’ouest des États-Unis qui font face à une importante vague de chaleur avec de nombreux records de températures qui sont attendus en fin de semaine.

Toute la Californie et le Nevada sont concernés par cette alerte de «chaleur excessive», samedi, ainsi qu’une bonne partie de l’Utah, mais aussi le sud-est de l’Oregon, le sud de l’Idaho et le nord-ouest de l’Arizona, selon le National Weather Service.

«Une vague de chaleur importante va toucher toute la région au cours du week-end, avec des records de température de longue date et de tous les temps qui seront battus ou dépassés dans certaines régions», a indiqué l’agence fédérale dans un bulletin émis par son bureau de Las Vegas en matinée.

Des températures qui sont considérées comme dangereuses alors que plus de 30 millions de personnes sont concernées par cet avertissement, selon CNN.

Si de nombreux records de chaleur sont attendus en fin de semaine, notamment à Las Vegas, la vallée de la Mort, en Californie, a pour sa part déjà égalé la plus forte température enregistrée dans le secteur avec près de 54,5 degrés Celsius vendredi.

Cette importante chaleur n’avait été atteinte qu’à deux autres occasions, en août 2020 et en 1913, d’après le média américain.

Comme pour son voisin du nord, cette vague de chaleur a engendré des départs d’incendie, dont un dans le sud de l’Oregon qui a menacé les lignes de transmission vers la Californie.

La compagnie California Independent System Operator a ainsi émis une alerte, samedi, pour encourager l’économie d’électricité dans l’État, en incitant les habitants à limiter la consommation «entre 16 h et 21 h afin de contribuer à la stabilité du réseau».

Cette canicule devrait toutefois s’atténuer au courant de la prochaine semaine «avec l’affaiblissement des hautes pressions et l’arrivée de l’humidité de la mousson dans les régions de l’est», a précisé le National Weather Service.

L’Ouest canadien toujours en alerte

La majorité de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi qu’une partie du nord de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest, sont toujours sous le coup d’une alerte de chaleur après plus d’une semaine de températures extrêmes dans ce

«Les maximums diurnes de 29 degrés Celsius ou plus et les minimums nocturnes de 14 degrés Celsius ou plus persistent», a mentionné Environnement Canada dans un avertissement publié samedi en début de matinée pour l’Alberta et la Saskatchewan.

Et la fin de semaine sera beaucoup plus chaude au Manitoba, où des maximums de 30 à 36 degrés Celsius pourraient s’abattre sur la province des Prairies.

Du temps frais devrait cependant commencer à se faire ressentir dès dimanche, voire au début de la semaine prochaine, dans ces régions.

Un avis d’orages violents est par ailleurs en vigueur pour la Colombie-Britannique et l’Alberta pour la journée de samedi.