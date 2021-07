Matériaux Pont-Masson s’associe à BMR

Après avoir passé 33 ans sous la bannière Rona, Matériaux Pont-Masson, spécialisé de produits de quincaillerie et de rénovation, est désormais membre acheteur au sein de BMR.

«Étant un joueur majeur de l’industrie de la quincaillerie au Québec et au Canada, BMR représentait pour Matériaux Pont-Masson un partenaire d’affaires hors pair pour assurer la pérennité de notre succès qui dure depuis plus de 40 ans», a indiqué le président de Matériaux Pont-Masson, Éric Bailey

Ce partenariat d’affaires permettra à BMR de générer un volume significatif de ventes supplémentaires, en plus d’accroître son empreinte dans des marchés clés, notamment au Québec et en Ontario, avec les sept points de vente de Matériaux Pont-Masson.

«Nous connaissons une année exceptionnelle au niveau de nos ventes, et cette association nous permet de renforcer, une fois de plus, notre positionnement et notre impact dans l’économie locale», a déclaré Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR.

Groupe BMR détient déjà environ 300 quincailleries au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, exploitées sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.