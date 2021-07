Québec au 2e rang des villes les plus populaires au pays

L'industrie touristique voit enfin la lumière au bout du tunnel grâce aux récents assouplissements sanitaires. À Québec, les taux d'occupation des hôtels ne cessent d'augmenter. La Vieille Capitale est devenue la deuxième ville la plus prisée par les touristes au Canada.

«On est rendu la deuxième ville avec le meilleur taux d'occupation au Canada. On était dans les 26% d'occupation l'été passé, maintenant on est rendu... on a dépassé l'occupation de 52%», mentionne Robert Mercure, directeur général de l’Office du tourisme de Québec.

Concrètement, les touristes sont plus nombreux et restent plus longtemps dans la Capitale.

«La moyenne a monté de 1,7 nuit à 2,4 nuits. C'est une tendance qu'on veut continuer à renforcer», explique Robert Mercure.

Pendant la fin de semaine de la fête du Canada, le taux d’occupation a même grimpé jusqu’à 72%, ce qui fut très bénéfique pour les commerçants de la région.

Pénurie de main-d’œuvre

Même si les clients sont au rendez-vous, un autre défi attend les hôteliers: celui de la pénurie de main-d’œuvre.

La semaine dernière, des dirigeants d’hôtel ont été forcés de fermer des chambres.

«Sur 20, on en avait six de bloquées parce que je ne savais pas si j'aurais la main-d'œuvre pour pouvoir les nettoyer aujourd'hui», mentionne Michelle Doré.

Une nouvelle réalité qui, selon elle, s'explique par l'aide gouvernementale et l'accès trop facile au chômage.

«Cette semaine, j'étais avec le gars de maintenance, par terre, en train d'essayer de réparer quelque chose parce que le gars de maintenance, son assistant n’était pas là, il était à faire d'autres choses parce que l’assistant a dû faire du lavage parce que le gars de nuit n'est pas rentré. Je veux dire, c'est complètement ahurissant et là, les frontières ne sont même pas ouvertes. On va faire quoi si on a un afflux encore plus de touristes?»