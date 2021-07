Saint-Lambert-de-Lauzon: rassemblement de motos pour rendre hommage à un motocycliste décédé

Un rassemblement de motocyclistes a eu lieu, samedi après-midi, à Saint-Lambert-de-Lauzon, pour rendre un dernier hommage à Dave Roy O'Connor qui a perdu la vie dans une embardée au volant de sa moto, il y a deux semaines.

Ils étaient une centaine sur leur moto à faire du bruit pour Dave Roy O’Connor, qui était un passionné de motocyclette. Sa mère, qui a organisé l'événement, a eu la belle surprise de voir un nombre important de motards présents pour l’évènement.

«C’est sa passion la moto, il a toujours adoré ça. On voulait juste lui rendre un petit hommage, un dernier au revoir», a expliqué son oncle, Sylvain Roy.

Les motocyclistes sont venus d'un peu partout au Québec. Cindy Jackson, par exemple, est descendue de Sherbrooke avec des amis: «J‘ai fait 172 km, mais Medhi lui en a fait 50 de plus. Les bikers, on est une famille quand il en manque un, on est tous là».

L'homme de 28 ans est décédé le 24 juin dernier, à la suite d'une sortie de route à Saint-Lambert-de-Lauzon. La Sûreté du Québec l'a retrouvé 48 heures plus tard, le 26 juin, en bordure de la rue Bellevue. Les herbes hautes le rendaient difficilement visible. Sa famille, inquiète, avait d'ailleurs fouillé le secteur ce jour-là.

«Notre peur, c’est qu’il ait été dans le fossé pendant deux jours tout seul. On a été soulagé de savoir qu’au moins il était mort sur le coup», a précisé son oncle.

Il manque à sa famille et à ses amis qui le décrivent comme un homme au grand cœur. Son coloc, Gabriel Ouellet, le décrit comme «quelqu’un qui était capable d’amener la joie, les sourires, les rires», tout comme sa conjointe, Audrey Pelletier: «C’était mon coloc, c’était mon meilleur ami, c’était mon confident, c’était le parrain de ma fille. Là, il est parti et ça fait un vide dans maison ».

Ils veulent sensibiliser les motocyclistes. Son oncle a également souhaité lancer un message: «Avec sa passion, on le croyait invincible. Il a fini par nous le faire croire. Faut toujours se rappeler que c’est quand même dangereux».

L'année dernière a été particulièrement meurtrière. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a rapporté une hausse de décès de 49 % par rapport avec 2019. «J’espère que 2020 était une année, disons atypique en raison de la pandémie», a indiqué Gino Desrosiers, porte-parole à la SAAQ.

Depuis 2015, le nombre de motocyclettes en circulation a augmenté. Dans la région de Chaudière-Appalaches en 2019-2020, la SAAQ a enregistré une hausse de 3,5 % et de 3,6 % dans la Capitale-Nationale.

«C’est à espérer que la situation s’améliore un peu en 2021. Mais tout ça, ça prend la collaboration de tout le monde. Et des motocyclistes et des conducteurs qui partagent la route avec ces motocyclistes-là», a ajouté le porte-parole.

La société d'État conseille aux motocyclistes de rouler avec les feux de route allumés, les hautes, même en plein jour et de respecter les limites de vitesse afin de laisser le temps aux automobilistes de les apercevoir et pour leur propre sécurité.