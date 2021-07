Gold Cup : un tournoi qui a près de 60 ans

Pendant que l’Euro et la Copa America se terminent, la Gold Cup s’est amorcée samedi avec deux matchs dans la région de Dallas, et le Canada y disputera son premier match dimanche soir contre la Martinique.

• À lire aussi: Le Canada amorce la Gold Cup

Présentée tous les deux ans, la Gold Cup est le championnat continental de la CONCACAF qui couronne la nation championne d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Née sous le nom de Coupe des nations de la CONCACAF en 1963, elle est devenue la Gold Cup en 1991 et c’est à partir de ce moment qu’on en a fait un événement bisannuel.

L’édition de cette année est exclusivement présentée aux États-Unis avec des matchs de phase de groupe à Orlando, Kansas City, Houston et Dallas (Arlington et Frisco).

Domination

Si les équipes mexicaines règnent sur la Ligue des champions de la CONrCACAF, le phénomène se répète à la Gold Cup.

En 25 présentations depuis 1963, le Mexique a triomphé à onze reprises. Les États-Unis sont loin derrière avec six triomphes. Le Canada l’a emporté en 1985 et en 2000.

Il arrive également qu’on invite un pays qui n’est pas membre de la CONCACAF. Ainsi, au fil des années le Brésil (3 fois), la Colombie (3) et la Corée du Sud (2) ont déjà participé à la Gold Cup. Cette année, c’est le Qatar – qui accueillera la Coupe du monde en 2022 – qui est la nation invitée.

Ce sont 16 pays qui vont s’affronter, ceux-ci étant divisés en quatre groupes de quatre équipes.

Le groupe A réunit le Mexique, le Salvador, Caraçao et Trinité-et-Tobago. Dans le groupe B, on retrouve les États-Unis, le Canada, la Martinique et Haïti (dont les joueurs ont peut-être d’autres soucis en tête en ce moment).

Le groupe C est formé du Costa Rica, de la Jamaïque, du Suriname et de la Guadeloupe. Le D comprend le Honduras, le Panama, la Grenade et le Qatar.

Place à la MLS

Si on retrouve une poignée de joueurs de la MLS à L’Euro et un peu plus à la Copa America, la Gold Gup est le tournoi où le circuit nord-américain rayonne.

Ce n’est pas moins de 58 joueurs issus de la MLS qui participent à la compétition avec Samuel Piette (Canada), Kamal Miller (Canada) et Romell Quioto (Honduras) du CF Montréal qui sont du nombre.

Le Crew de Columbus, le Dynamo de Houston, le Galaxy de Los Angeles et le Toronto FC sont les clubs les mieux représentés avec cinq joueurs chacun.

Le CF Montréal fait partie d’un groupe de cinq équipes qui voient trois de leurs porte-couleurs représenter leur pays.