Vivre son adolescence

L’été. Pas d’école. C’est le moment des folies, des découvertes, des partys improvisés, des nouvelles rencontres, des premiers boulots. Quelques semaines de liberté. Juste pour être ado. Tour d’horizon de séries récentes qui traitent de l’adolescence, s’adressent à eux et nous font revivre un peu la nôtre.

Séries d’ici

Six degrés

Léon est un ado de 16 ans malvoyant surprotégé qui est obligé de déménager et de vivre chez son père avec sa famille après le décès de la mère. La série illustre bien les défis d’adaptation quand on débarque dans une nouvelle école. On y aborde la différence avec bienveillance, sans complaisance. Une série qui parle de diversité avec positivisme.

Les petits rois

Briser les stéréotypes. C’est la mission que s’étaient fixée les créateurs de cette série, dans laquelle on retrouve une bande d’amis, dont deux quasi frères adulés, bien nantis et égocentriques : Julep, le joueur de hockey gai, et Adaboy, le patineur artistique hétérosexuel. Leur quotidien va prendre une nouvelle tangente lorsqu’une victime collatérale de leur popularité prend le contrôle des réseaux sociaux pour entraîner leur chute.

La vie compliquée de Léa Olivier

Dans cette adaptation libre des romans à succès du même nom, on suit Léa, une adolescente qui vient d’emménager dans une nouvelle ville laissant école, amis et chum derrière elle. Un regard sur cette transition que tout ado appréhende, sur l’importance de bien paraître aux yeux des autres et sur les défis de rester soi-même.

Max et Livia

Un père célibataire et sa fille adolescente partagent leur quotidien complice teinté d’humour. D’une part, elle souhaite trouver une blonde à son père ; d’autre part, il doit apprendre que sa fille vieillit, qu’elle est autonome et que toutes ses décisions ne sont pas mauvaises. Une belle relation père-fille dans laquelle beaucoup se reconnaîtront.

L’Académie

On y suit les dédales du quotidien qu’un groupe d’amis, Agathe, Marie, Wendy, Théo, Clément et Scarlett, tous pensionnaires dans un collège. Alors que les amours insécurisent, que la pression de l’avenir se fait sentir et qu’on doit apprendre à s’aimer pour s’affranchir. L’académie est le lieu des premières peines d’amour, des amitiés qui se solidifient, des expériences qui sont déterminantes.

La dérape

Dans la famille de Julia, on est coureur automobile de père en fille. Même si la course a entraîné la mort de son frère. L’adolescente est déterminée, confiante, elle brise des barrières et ne s’en laisse pas imposer par les gars qui se retrouvent à mi-chemin entre l’admiration et l’orgueil. Un peu égocentrique et très compétitive, elle tente de mener une vie d’adolescente normale hors du circuit.

Je voudrais qu’on m’efface

La lutte que mènent au quotidien trois adolescents d’une classe vivant dans le même immeuble de Saint-Michel. Menacés d’éviction, ils doivent souvent se substituer à leurs parents qui peinent à prendre leur vie en main. Une réalité rarement dépeinte.

Séries d’ailleurs

Gossip Girl

Blair et Serena et leurs amis sont devenus une référence dans les séries pour ados. Des jeunes riches, dont la vie est exposée par Gossip Girl sur les réseaux sociaux (naissants à l’époque). Nous voici huit ans plus tard avec une nouvelle cohorte de bien nantis, dont nous suivrons les dédales à New York, dans une nouvelle mouture plus diversifiée et encore plus branchée.

Euphoria

Rue, une ado anxieuse, soigne son mal de vivre par la drogue et l’alcool. Après un séjour en désintox, elle se lie d’amitié avec une jeune trans en quête de sensations fortes. Des jeunes décomplexés, des relations amoureuses dures et une vision assez sombre de la jeunesse d’aujourd’hui caractérisent cette excellente série dont la saison 2 est attendue.

Grand Army

Le quotidien tendu d’élèves du secondaire d’un quartier populaire de Brooklyn. Il y est question de consentement, de lutte des classes sociales, de racisme, d’identité sexuelle, d’intimidation et même de terrorisme. Une deuxième saison est prévue sous peu.

Never Have I Ever

Le journal d’une adolescente d’origine indienne qui cherche à s’affranchir du conservatisme familial pour vivre son adolescence à fond. Une des rares comédies destinées aux ados.

Genera+ion

Cette série écrite avec une auteure de 18 ans met en lumière les galères et expériences d’adolescents en quête d’identité, repoussant ainsi les croyances véhiculées par leurs proches sur l’amour et la sexualité.

Sex Education

Otis, un ado sans expérience, s’improvise thérapeute et sexologue auprès des autres élèves. En se liant d’amitié avec une jeune rebelle, Maeve, il découvre ce que sont l’amour et le désir. Une série sans tabou, moderne et pleine d’humour. Une troisième saison débarquera bientôt.

Des séries pour adultes sur les ados

Toute la vie

Devenir mère vient avec une dose de stress, d’inconnu, de sagesse, d’amour illimité. Être mère à l’adolescence, c’est tout ça aussi, mais ça peut venir avec de la solitude, du rejet, du doute, de l’insouciance, de l’incompréhension. Chaque grossesse est différente. Chaque parcours aussi. Chaque circonstance. C’est ce que montre cette série remplie d’humanité, de dureté, de solidarité. De jeunes femmes qui se battent pour leurs droits, pour l’espoir, pour se faire entendre, pour être aimées, pour garder leur destin entre leurs mains.

L’Échappée

Le centre jeunesse a toujours été au cœur des intrigues de la petite municipalité de Sainte-Alice. Mais rapidement, les jeunes ont pris du galon. Nous les suivons dans leurs dérives, dans leurs batailles pour se faire une place, pour mieux cohabiter avec leurs parents, pour aspirer à une meilleure vie. Ce sont des jeunes poqués ou vulnérables qui y vont de maladresse ou de prises de risques. Chose certaine, il ne manque pas d’action autour de ces ados.

