Alberta: un jeune accusé d’avoir mis le feu à une église abandonnée

Un jeune a été accusé d’incendie criminel après qu’une église catholique abandonnée de la nation crie de Kehewin, située à plus de 200 kilomètres d’Edmonton, en Alberta, a été la proie des flammes vendredi soir.

L’adolescent a été libéré depuis et devra comparaître devant le tribunal provincial pour mineurs de Bonnyville le 21 septembre prochain, a indiqué samedi par communiqué la section de Bonnyville de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les services d’urgence avaient été déployés vers 21h45, vendredi soir, pour l’incendie survenu à l’église Our Lady of Mercy. Aucun blessé n’a été signalé dans le brasier du bâtiment qui devait être démoli et qui était vacant depuis plusieurs années, a précisé la GRC.

Selon les premiers éléments de l’enquête, tout portait à croire que le feu avait été allumé délibérément.

Cet incendie s’ajoute à la liste des bâtiments religieux qui ont été la proie des flammes dans plusieurs provinces de l’Ouest canadien, des événements qui coïncident avec la récente découverte de sépultures anonymes à proximité de plusieurs anciens pensionnats autochtones.