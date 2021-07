COVID-19 au Canada: peu de cas avant une nouvelle ronde de déconfinement

Le nombre de cas de COVID-19 demeurait bas, dimanche, dans les provinces qui ont mis à jour leurs données, à l’aube d’une nouvelle semaine de déconfinement.

Principale province à continuer à mettre à jour son bilan au quotidien, l’Ontario a recensé seulement 166 infections sur son territoire, tandis que six décès ont été liés à la maladie. Ces nombres demeurent dans la lignée de ceux affichés par la province dans les derniers jours.

Ce nouveau bilan encourageant augure bien en Ontario, où la phase trois du plan de déconfinement entrera en vigueur vendredi. Notamment, les gyms pourront enfin rouvrir dans la province, les salles à manger pourront reprendre du service, les équipes sportives pourront se retrouver et plusieurs commerces pourront augmenter leur capacité d’accueil.

Les Québécois, de leur côté, pourront se tenir à moins d’un mètre les uns des autres à partir de lundi, dans la majorité des espaces publics. Les limites de capacité liée à la pandémie pour les commerces seront aussi abolies.

Bien qu’aucune donnée n’ait été fournie par la Belle Province dimanche, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a servi une mise en garde aux Québécois, et particulièrement aux jeunes, pour les inciter à aller se faire vacciner. M. Dubé a relayé l’exemple des Pays-Bas où le nombre de cas a explosé dans les derniers jours parmi la jeune population non vaccinée, en raison de la prolifération du variant Delta.

Cette courbe des cas Covid montre l’impact du variant Delta aux Pays Bas.

% de vaccination actuel : Pays Bas( 65-38 ) Qc (71-37)( 1iere et 2e dose )

Il faut absolument maximiser % vaccination dans toutes les catégories d’âge et particulièrement chez les jeunes avant 1 sept https://t.co/QrlzaRU7Ki — Christian Dubé (@cdube_sante) July 11, 2021

Fini les masques en Saskatchewan

Dans l’Ouest, la Saskatchewan (20 cas, 1 décès) a levé dimanche toutes les dernières restrictions sanitaires qui étaient en vigueur dans la province, incluant le port du masque qui n’est désormais plus obligatoire dans la province.

Les bars, les planchers de danse et les buffets ont aussi pu rouvrir leurs portes dans la province.

Le Manitoba, de son côté, a maintenu le pire taux d’infections par habitant au pays avec 63 cas et un décès dimanche.

Du côté des Maritimes, aucun cas n’a été signalé pour une sixième journée de suite au Nouveau-Brunswick, une province qui a franchi le cap du 50 % des gens éligibles vaccinés.

La Nouvelle-Écosse (4 cas), elle, doit entamer la quatrième phase de son plan de déconfinement cette semaine, ce qui permettra notamment aux commerces d’opérer à pleine capacité, tandis que les heures de service dans les bars et restaurants reviendront à la normale et que la taille des rassemblements permis sera augmentée.

La situation au Canada

Ontario: 547 149 cas (9251 décès)

Québec: 375 716 cas (11 230 décès)

Alberta: 232 411 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 148 031 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 889 cas (1161 décès)

Saskatchewan: 49 260 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5870 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1402 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 461 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 420 531 (26 436 décès)

