Finale de l'Euro: l’Italie et l’Angleterre en prolongation

L’Italie et l’Angleterre n’ont pu se départager (1-1) lors de la prolongation de la finale de l’Euro de football et vont procéder à la séance des tirs au but, dimanche au stade de Wembley à Londres.

Devant plus de 67 000 spectateurs, l’Angleterre a ouvert la marque à la 2e minute par le latéral gauche Luke Shaw, à la réception au second poteau d’un centre de la droite de Kieran Trippier.

Les Italiens ont égalisé à la 67e minute par le défenseur central Leonardo Bonucci, de près, à la suite d’un corner et d’une tête de Marco Verratti détournée sur le poteau.

Le score n’a pas évolué durant la prolongation.

L’Angleterre, championne du monde à domicile en 1966, est en quête d’un premier sacre européen, tandis que l’Italie compte un titre continental, remporté en 1968.

Plus de détails à venir...