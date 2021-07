Festival d'été de Québec: les touristes locaux et ontariens font rouler la Grande Allée

Alors que les spectacles du samedi et dimanche du Festival d’été de Québec (FEQ) affichaient complets, ce seraient surtout les touristes locaux, mais aussi de l’Ontario, qui font rouler les restaurants de la Grande Allée.

«Le Festival a amené du monde, mais on constate qu’il y a beaucoup de touristes depuis le 24 juin. Beaucoup de gens de Montréal et des régions», autant de l’est que de l’ouest, note Stéphane Lapointe, directeur de la restauration à la Rôtisserie St-Hubert Grande Allée.

«On dirait que les touristes envahissent la ville de Québec, on le sent», poursuit-il, ajoutant qu’au moins un tiers de ses clients ces jours-ci proviennent de l’Ontario.

Si les visiteurs internationaux ne sont pas au rendez-vous, les Ontariens sont plus présents depuis quelques semaines confirment d’autres restaurateurs. «Depuis qu’ils ont rouvert la frontière, on a beaucoup d’anglophones. C’est le fun, ça fait du bien du bien de revoir les touristes en ville», note Philippe Desrosiers, propriétaire de la brasserie L’Inox.

La météo et l’ambiance

Cette année, le Manège militaire peut accueillir 500 personnes par représentation du festival «Nos billets avaient rapidement trouvé preneurs lors de la première et seconde mise en vente», a indiqué Samantha McKinley, directrice des communications du FEQ.

«De jour, il y a plus de gens depuis le Festival d’été», constate Alexendre Morillon-Lévesque du restaurant Faite à l’os.

Le FEQ, «pour moi c’est une salle de spectacle de plus», dit Stéphane Lapointe, incertain de l’impact sur l’achalandage. Samedi soir, le St-Hubert était complet : une vingtaine de clients avaient été voir un spectacle plus tôt. Dimanche aussi des festivaliers étaient parmi les clients, même s’il ne s’agit pas de la majorité.

Selon M. Lapointe, beaucoup de clients se rendent sur la Grande Allée pour l’ambiance avant tout, festival ou non.

«C’est sûr que ça bouge, la température y est pour quelque chose», observe Normande Doucet, propriétaire de la Tabagie Grande Allée.

«Quand il fait beau, il y a du monde», note aussi Abdel Mellouki, propriétaire du restaurant Al Wadi. «Les fins de semaine, on sent qu’il y a plus de monde que d’habitude. La semaine, c’est tranquille jusqu’à présent.»

Comme d’autres restaurateurs rencontrés, M. Mellouki croit que la formule limitée du FEQ aura un impact minimal sur l'achalandage.

Personnel recherché

Cependant, tous ont souligné le casse-tête de la pénurie de personnel, une situation exacerbée par les aides financières d’urgence versées durant la pandémie selon eux. Alors qu’ils reçoivent habituellement des CV de jeunes et d’étudiants l’été, ces derniers se font plus rares.

«Ils préfèrent avoir encore 2000 $ par mois à rester chez eux», regrette M. Lapointe. Celui qui œuvre dans la restauration depuis 35 ans, qualifie la pénurie de main-d’œuvre du «pire défi» de sa carrière. Il salue d’ailleurs le dévouement de ses employés qui travaillent 6 ou 7 jours consécutifs.

C’est une situation «exceptionnelle», d’après Normande Doucet qui opère la tabagie depuis près d’une quinzaine d’années. «Je suis ici ce dimanche et ça fait 7 jours que je travaille», dit-elle pour illustrer les difficultés de recrutement. «C’est la PCRE (Prestation canadienne de relance économique)!»

Selon Alexendre Morillon-Lévesque, les difficultés de recrutement touchent autant le service que la cuisine. Si trouver des plongeurs a toujours été une tâche difficile, «c’est impossible» maintenant.