Il faut s’armer de patience

La patience est la clé pour se magasiner une automobile, selon Antoine Joubert, chroniqueur du Guide de l’auto. Dans le marché actuel, il faut s’attendre à des compromis si l’on est pressé de s’acheter certains modèles spécifiques.

• À lire aussi: Pénurie et longue attente

Est-ce le bon moment pour acheter une automobile ou vaut-il mieux reporter la décision de quelques mois ?

« Je pense que c’est quand même [plus] facile d’acheter une auto usagée ces temps-ci, c’est plus simple. [...] C’est sûr que n’importe qui pourrait attendre, surtout avec l’essor des véhicules électriques et hybrides : je pense qu’il va y avoir de plus en plus de modèles disponibles. »

Quel est le meilleur conseil pour quelqu’un qui se magasine une auto dans le marché actuel du neuf ou d’occasion ?

« Ça serait d’être patient, peu importe le véhicule. Souvent, les gens sont très pressés d’avoir un nouveau véhicule ou d’acheter leur premier véhicule et ils ne font pas attention aux règles de base : faire vérifier le véhicule, prendre son temps pour être en sûreté sur le plan économique, et le choix du véhicule en tant que tel. Est-ce que c’est vraiment le genre de véhicule dont on a besoin ? Parce qu’un véhicule, on ne l’utilise pas juste pour un ou deux ans, ça reste bon une bonne dizaine d’années. Pour acheter usagé, je conseille toujours de faire inspecter le véhicule. »

En ce moment, un acheteur devrait-il pousser plus fort sur la négociation du prix ?

« Les meilleurs moments pour négocier, surtout au niveau du neuf, c’est quand les nouveaux véhicules sortent, même un peu avant. Quand les 2022 sortiront, ce sera le bon moment d’acheter les véhicules neufs 2021, vu que les marchands vont vouloir écouler leur stock rapidement pour ne pas rester coincés avec ça trop longtemps. »

Par contre, s’il y a moins d’inventaires chez les concessionnaires cette année, est-ce que ça change la donne ?

« Si les cours sont déjà vides, ils ne sont pas pressés de vendre, donc ils vont beaucoup moins faire de rabais. »

Est-ce que ça dépend aussi du modèle convoité ?

« Il y a certains modèles qui sont beaucoup en demande. Ça pourrait causer certaines pénuries de véhicules. Pour le RAV4 Prime, il y a eu un manque assez gros parce qu’il y avait beaucoup de demandes et pas assez de construction de véhicule : il y a des délais d’attente de jusqu’à un an. Tu commandes en 2021 et en 2022, tu n’as toujours pas ton véhicule. »