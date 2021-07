La police de Québec «escorte» un convoi de motards

La police a «escorté» dimanche après-midi un convoi de motards – des Hells Angels et leur club-école les Red Devils – qui passait par la ville de Québec.

Quelques interpellations ont eu lieu et des constats d’infraction en lien avec le Code de la sécurité routière ont été émis.

Cependant, il n’y a pas eu d’incidents selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui surveillait le déplacement.

Comme l’a expliqué le sergent Mathieu Bussières, il ne s’agit pas de groupes qui s’adonnent à la pratique de la moto de manière récréative, mais plutôt de groupes de motards criminalisés.

«Quand on a l’information que ces personnes-là sont sur notre territoire, de façon préventive, on va mettre des policiers pour s’assurer que ça se passe bien», a expliqué M. Bussières. «Comme Service de police, on doit quand même assurer la sécurité des citoyens de la ville», a enchaîné le sergent.

«Aujourd’hui il ne s’est rien passé de particulier à part qu’ils ont traversé le territoire de la ville. Ils sont rentrés et ils sont sortis», a-t-il résumé.

Le convoi s’est déplacé dans la ville vers 13 h.

On parle de moins d’une trentaine d’individus, selon le SPVQ, mais un chiffre précis n’a pu nous être communiqué dimanche soir.