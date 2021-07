La vérité sur les modes

C’est une vérité de dire que l’originalité ne s’achète pas. Certaines personnes sont originales, une minorité de la population en fait, et elles le sont sans faire d’effort particulier pour l’être. Ça leur vient naturellement.

À l’opposé, d’autres personnes font de grands efforts pour se montrer originales afin de se distinguer de la masse mais ne réussissent qu’à ressembler à certains autres de leur espèce qui frisent le ridicule malgré leurs efforts. Qu’on pense aux hipsters avec leur allure du genre Pères de la Confédération canadienne ou de chercheurs d’or du Klondike. Toutefois, probablement grâce à la pandémie, cette mode est en perte de vitesse.

Pour ce qui en est des filles qui portent fièrement leurs tatouages, je dois avouer que certaines s’en tirent bien car elles sont jeunes et magnifiques. Mais je ne puis m’empêcher de regretter qu’il ne s’agisse pas de tatouages temporaires comme ceux que se font les enfants, car un jour le résultat final a des chances de s’altérer. Je dis cela bien que je respecte votre opinion, Louise, quand vous dites que ça relève d’un goût personnel qui ne regarde que la personne qui se fait tatouer.

Moi aussi j’aime les beaux vêtements, mais je les aime quand ils correspondent à mon style, pas juste parce qu’ils correspondent à la mode du moment. À titre d’exemple, j’ai conservé et porté pendant très longtemps des vêtements de designers japonais achetés sur la rue Crescent au début des années 80. Leur qualité était prodigieuse. Seuls mes multiples déménagements en ont eu raison, sinon je les porterais encore. Comme disait mon grand-père, la qualité c’est ce qui revient le moins cher.

En terminant et pour revenir sur l’objet principal de ma lettre suite à une des lettres parues ce matin dans votre chronique et qui faisait référence à la mode : saluons la disparition définitive de certaines modes ridicules. Et je vais nommer ici le pantalon à pattes d’éléphant. Le principe qui doit nous régir en matière de mode c’est que plus on est jeune et avantagé sur le plan physique, plus notre champ d’action est vaste. Moins on l’est, moins on peut se permettre d’erreurs de style.

- Anonyme

Je rejoins parfaitement votre dernière phrase à savoir que l’âge avançant, certains styles appréciés dans notre jeune temps s’avèrent moins adéquats à porter que d’autres. L’important restant toujours que si la personne se sent bien dans ce qu’elle se met sur le dos, c’est elle que ça regarde. Car comme me le disait ma mère, « Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas, tant c’est une affaire personnelle ».

Autre point intéressant qui m’accroche dans votre commentaire, c’est la réflexion de votre père sur l’importance d’acheter de la qualité pour épargner en bout de ligne. Quel gaspillage on éviterait en cessant d’acheter la pacotille qui se fabrique en Asie à prix ridicule exploitant en plus des travailleurs sous-payés.