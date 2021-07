Marcel Leboeuf, témoin privilégié des débuts de la télévision

Né en 1954, Marcel Leboeuf n’était encore qu’un bébé quand la télévision s’est immiscée dans nos vies. Il a été frappé par l’imaginaire proposé via cette grosse boîte et a eu envie, enfant, de recréer plusieurs moments qui l’ont marqué.

-Marcel, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

J’ai été un enfant du début de la télévision. Le plus loin que je me rappelle, il y avait une émission qui s’appelait «Opération Mystère». Je sais qu’il y avait un robot et une façon de se déplacer avec un petit véhicule qui était un peu l’ancêtre du métro. Ils embarquaient là-dedans quatre ou cinq... Souvent, après avoir vu ces émissions, on sortait dehors et on voulait jouer à être ces personnages. Après ça est arrivée rapidement «La Ribouldingue».

-Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Je suis natif de Lévis. Ce que je regardais, à l’époque, c’étaient les postes de Québec... Je me rappelle d’une émission qui s’appelait «Casey Jones». C’était un chauffeur de locomotive à vapeur et son fils était avec lui. Il arrivait toutes sortes d’histoires. Comme mon père travaillait pour les chemins de fer et qu’on est une famille de train, «Casey Jones», on regardait ça. À la même époque, à Lévis, il y avait «Thierry la Fronde», une émission qui venait de France. Ça se passait dans les années 1400-1500. [...] Il y avait aussi une émission qui nous venait d’Angleterre: «Ivanhoé» avec Roger Moore. J’aimais aussi beaucoup ça.

-Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Dans «La Ribouldingue», il y avait Marcel Sabourin qui jouait le Professeur Mandibule et Jean-Louis Millette [NDLR : Paillasson]. Ils m’ont enseigné quand je suis entré à l’École nationale de théâtre. Je capotais. Et j’ai joué au théâtre avec Denise Morelle. [...] Dame Plume, c’était mon héroïne d’enfant. [...] Après ça, il y a eu le Capitaine Bonhomme à Télé-Métropole. Je n’arrivais pas à voir le double jeu des acteurs, mais je sentais qu’Il y avait de quoi, des fois, qu’ils avaient du fun et que ce n’était pas dans le texte. Quand j’ai travaillé avec ces gens-là après, je capotais; moi, un petit gars de Lévis, jamais je ne pensais les côtoyer un jour.

-Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Pendant neuf ans, j’ai fait une émission pour enfants qui s’appelait «Minibus». J’ai fait plusieurs personnages. J’aurais bien aimé jouer le Professeur Mandibule, mais je n’avais pas la «shape». Marcel Sabourin avait une façon de le faire... Et je trouvais que Paillasson permettait bien des latitudes au niveau du jeu. [...] Aussi, Sol et Gobelet; au niveau de l’imaginaire, c’était écoeurant. Ils ont mis à terre les quatre murs d’une maison. Des fois, tu n’avais qu’une fenêtre attachée, un élément dans le studio comme une laveuse... Ils ont été non seulement des précurseurs, mais des inventeurs.

-Et que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Contrairement à ma fille Laurence qui a 35 ans, j’ai deux garçons qui ont 13 et 11 ans et qui sont beaucoup sur Disney. On leur fait écouter des émissions jeunesse des années 1980 et 1970 parce que je trouve qu’il y a quelque chose qui est perdu. [...] Je trouve que des fois, on perd dans l’imaginaire. On perd l’essence même du plaisir. Ça fait quoi? Des fois, mes gars se tannent et ne regardent plus ces émissions. C’est trop psychologiquement suivi. On ne se lâche plus «lousse».