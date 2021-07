Photos souvenirs: Édith Cochrane

Super improvisatrice

Photo d'archives

En 2003, Édith 26 ans, à l’époque encore professeur suppléante, remportait le Trophée Robert-Gravel du Champion Compteur et le Prix du public de la LNI, alors que Sophie Cadieux et François-Étienne Paré (photo) recevaient les prix Recrue de l’année et Joueur le plus étoilé. L’année précédente, avec son sens inné de la répartie, Édith avait reçu sa première étoile des mains d’André Robitaille, son complice télé actuel.

Metteur en scène

Photo d'archives

En 2005, Édith remportait le prix du Meilleur metteur en scène au gala Les Olivier pour le spectacle de variétés Les Duplicatas avec Michaël Rancourt et Claire Bienvenue, devenus un couple d’androïdes de la planète Duplicatatum (une idée d’Édith) racontant sa visite de la planète Terre en chansons. Elle a depuis signé quelques mises en scène, y compris celle de son conjoint Emmanuel Bilodeau, le One manu show en 2014.

Tomber en amour... en riant

Photo d'archives

En 2005, il y a 17 ans, Édith et Emmanuel Bilodeau, s’acharnaient à secouer leur fauteuil pour imiter la turbulence d’un avion en détresse, dans un studio de TVA, lors de l’enregistrement de l’un des nombreux courts segments de l’émission humoristique Le Sketch Show. C’est en jouant au sein de l’équipe, entourés des Réal Bossé et Sylvain Marcel, que les deux acteurs tombèrent amoureux.

D’un rôle à l’autre

Photo d'archives

L’époque du Sketch Show, diffusé à TVA de 2004 à 2007. À la même époque, on voyait aussi la comédienne dans plusieurs séries télé, dont Caméra-Café et Annie et ses hommes à TVA ainsi que dans Casino, Les Invincibles et Rumeur à Radio-Canada et également au théâtre dans les pièces de Claude Meunier et Louis Saïa, Appelez-moi Stéphane et Les voisins. Édith a jusqu’à maintenant incarné près de 30 personnages à la télé et au cinéma.

Drôle d’histoire

Photo d'archives

En 2008, Édith endossait le rôle de la courageuse Madeleine de Verchères dans la série humoristique, La Grande bataille, diffusée sur Artv. Dans une série de sketches, nos acteurs incarnaient des figures historiques venues coloniser la Nouvelle-France, tels Frontenac (Réal Bossé) et Champlain (Pierre Collin) s’exprimant dans le français d’aujourd’hui. La comédienne avait déjà joué dans une douzaine de séries télé.