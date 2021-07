UFC: Conor McGregor opéré avec succès

Le combattant de l’UFC Conor McGregor a été opéré avec succès, dimanche, au lendemain d’une lourde défaite contre Dustin Poirier.

Selon un communiqué émis par son équipe, l’Irlandais a passé trois heures sur la table d’opération et les médecins prédisent un rétablissement complet.

«Tout juste sorti de la salle d’opération, de dire McGregor, dans un message publié sur son compte Twitter. L’opération a très bien été! Je me sens super bien! Six semaines en béquilles et nous reviendrons ensuite!»

McGregor en a aussi profité pour publier une courte vidéo sur son compte.

Onwards and upwards we go ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

C’est donc dire que l’athlète de 32 ans en a pour quelques semaines avant de pouvoir recommencer l’entraînement. Son équipe et lui espèrent revenir dans l’octogone éventuellement.

Avec quelques secondes à faire au premier round de son combat contre Poirier, le tibia de l’Irlandais s’est fracturé et McGregor est immédiatement tombé au sol. Quelques secondes après la fin du round, constatant les dommages, l’arbitre n’a eu d’autres choix que de mettre fin au troisième chapitre entre les deux hommes.