Une majorité d’aînés en CHSLD sont sans air conditionné dans leur chambre

Une majorité de résidents en CHSLD n’a toujours pas de chambre climatisée, même si la situation s’améliore depuis un an.

Dans les régions plus au sud, c’est l’État qui paie pour fournir la climatisation à ceux qui le demandent. Les données nationales les plus récentes, pour l’été 2020, font état de 19 % des lits en CHSLD publics qui sont climatisés. Le ministère de la Santé n’a pas été capable de fournir un chiffre pour 2021. Mais certains CISSS et CIUSSS ont dressé un portrait de leur situation au Journal [voir plus bas].

L’an dernier, Québec a dépensé plus de 100 M$ pour climatiser, déshumidifier et améliorer la qualité de l’air dans les CHSLD et les hôpitaux. Au total, pour la période 2020-2022, les CISSS et CIUSSS auront droit à des centaines de millions pour la climatisation, précise le cabinet de la ministre des Aînés Marguerite Blais.

Des retards à Montréal

Certains ont fait des bonds importants. À Laval et en Montérégie, une majorité de résidents en CHSLD ont désormais accès à une chambre climatisée. Tous ceux qui en ont demandé en ont obtenu, nous dit-on.

À Montréal, c’est dans l’est où on a le plus de chance d’avoir de la climatisation. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île a installé plus de 1100 appareils d’air conditionné et la moitié de ses lits sont au frais. Ailleurs sur l’île, le ratio se situe plutôt autour de 35 à 40 %. Des travaux sont en cours pour augmenter la capacité électrique de plusieurs bâtiments.

Ailleurs au Québec, l’accès à l’air frais dans sa chambre reste toutefois minoritaire.

Québec souligne qu’il y a des haltes fraîcheur – une cafétéria ou un salon communautaire climatisé, par exemple – dans tous les CHSLD, et qu’on climatise des corridors. Ce n’est toutefois pas la panacée.

David Lussier

Gériatre

« C’est presque un choc thermique. Ils ne veulent pas y aller, les préposés doivent donner des vestes, des couvertures, ils ont froid. Ce qu’ils veulent, c’est un milieu tempéré », dit Judith Huot, v.-p. à la Fédération de la santé de la CSN.

« En vieillissant, on est moins résistant à la déshydratation, et on ressent moins la soif. Certaines personnes ne peuvent boire seules en raison de difficultés physiques ou de problèmes cognitifs », explique le gériatre David Lussier. Des résidents peuvent mourir en raison de la chaleur.

Une maison

Et il ne faut pas oublier que les chambres de CHSLD sont la maison de ces aînés.

« Cette semaine, c’est chaud, c’est humide. Et je pense à certaines personnes âgées qui ne peuvent pas parler : c’est important, le confort, on ne veut pas avoir trop chaud ou trop froid », indique Daniel Pilote, qui réside en CHSLD depuis 2014.

Des années après avoir dénoncé la situation, l’homme atteint de dystrophie musculaire s’est finalement fait offrir, comme des milliers d’autres, l’installation gratuite d’un système de climatisation.

Des écarts importants

POURCENTAGE DE CHAMBRES CLIMATISÉES

Montréal

Est-de-l’île : 50 %

Nord-de-l’île : 41 %

Ouest-de-l’Île : 39 %

Centre-Sud : 37 %

Reste du Québec

Montérégie-Centre : 85 %

Laval : 76 %

Montérégie Est : 68 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 42 %

Lanaudière : 32 %

Laurentides : 31 %

Outaouais : 27 %

Estrie : 26 %

Côte-Nord : 14 %

Des CIUSSS et CISSS, dont celui de l’Abitibi-Témiscamingue, refusent de répondre et nous demandent plutôt de faire une demande d’accès à l’information pour le savoir.

Les CIUSSS et CISSS suivants n’ont pas terminé de compiler leurs données ou disent ne pas le savoir :

Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Mauricie

Gaspésie

Montérégie-Ouest

Sources : CISSS et CIUSSS

