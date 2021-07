BLAIS, Réginald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Réginald Blais, époux de madame Suzanne Martineau. Il était le fils de feu monsieur François Blais et de dame Denise Morin. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)sjour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses enfants : Dominique, Marc-André et Stéphane; ses petits-enfants : Adrien, Félix et Aude; sa mère Denise Morin (feu François Blais), ses frères et sœurs : Mario, Pascale et Michel; sa belle-mère Thérèse Racine (feu Benoit Martineau), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau : Michel, Bertrand (Chantal Paquin), Gaston et Ginette (Martin Plourde), son ami Gaétan Fiset (Guylaine Proulx); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à l'équipe d'oncologie de Montmagny et au Dre Annie Mercier pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/information/ La direction des funérailles a été confiée à la