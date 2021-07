Air Transat: les pilotes pourront reprendre progressivement le travail

Les pilotes d’Air Transat ont voté en faveur du dernier accord pris avec la compagnie aérienne, entraînant leur retour progressif au travail.

«La lettre d’entente 29, approuvée à 87 % par les membres, signifie que plus de 470 pilotes peuvent enfin graduellement reprendre le travail après 16 mois d’immobilisation», a déclaré lundi par voie de communiqué le commandant Pierre Lessard, président du Conseil exécutif principal (CEP) des pilotes d’Air Transat.

Les premiers rappels de pilote ont déjà eu lieu afin de commencer leur formation alors que les vols reprennent progressivement, a précisé le commandant Lessard.

«Nous prévoyons qu’il faudra encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que les restrictions ne soient complètement levées, mais nous faisons l’écho des appels d’ALPA Canada pour que le gouvernement fournisse enfin plus de clarté sur son plan de reprise des voyages et du tourisme, afin d’assurer le succès du rappel et du réentraînement de nos pilotes et autres travailleurs de l’aviation à travers le Canada», a souligné le président du CEP.

Cette décision est considérée comme un signe positif pour les pilotes, qui ont dû faire face aux restrictions mondiales de voyages imposées en raison de la pandémie de COVID-19.