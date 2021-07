Cannes: des bijoux volés à une actrice dans un hôtel

Cannes | Des bijoux ont été dérobés dans sa chambre d'hôtel à l'actrice d'Hollywood Jodie Turner-Smith, présente à Cannes à l'occasion du festival, a-t-on appris lundi auprès de la police judiciaire de Nice.

«L'enquête est en cours», a précisé à l'AFP une source policière confirmant une information de Nice-Matin et de la revue spécialisée The Hollywood Reporter.

Il n'était pas immédiatement clair si ces bijoux étaient les siens ou s'ils lui avaient été prêtés par une marque, pratique courante durant le Festival de Cannes.

Le vol a été commis «vendredi dans sa chambre d'hôtel, l'actrice et son entourage ont saisi la police dans la journée», a précisé cette source, tout en soulignant que la valeur des bijoux n'atteint pas les dizaines de milliers d'euros initialement évoqués par la presse et ne représente «pas une grosse somme» au regards des montants en jeu dans de précédents faits divers sur la Côte d'Azur.

«Aucune piste n'est exclue, on ne peut rien dire pour l'instant», a-t-on ajouté de même source.

Jodie Turner-Smith, découverte dans une série américaine aux accents fantastiques «True Blood», s'est fait remarquer à l'affiche du film de la réalisatrice américaine Melina Matsoukas «Queen & Slim» (2019), récit d'un contrôle de police qui tourne mal pour un couple noir dans l'Amérique moderne.

De nationalité britannique, l'actrice a grandi dans une famille d'origine jamaïcaine, d'abord en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Elle est l'invitée cette année à Cannes des débats consacrés à la place des femmes et des minorités dans le cinéma, Women in Motion.