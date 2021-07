Comment aider notre fils à faire le bon choix?

Mon conjoint m’a demandé de vous écrire pour que vous nous éclairiez sur la façon d’agir avec notre fils de 18 ans. Un fils unique qui nous a toujours fait honneur depuis son primaire. Premier de classe et leader de son équipe de sport, il terminera en juin 2022 son DEC-BAC pour entrer à l’université ensuite. Mais voilà que monsieur a décidé qu’il préférait se diriger vers l’École nationale de l’humour. Ça nous a scié les deux jambes, à mon mari et moi. Comment un garçon qui, a comme son père, la fibre entrepreneuriale peut-il avoir envie de plonger dans une carrière aussi éphémère et risquée ?

Selon ses dires, la pandémie et ses conséquences sur sa vie étudiante lui ont fait constater qu’il avait des prédispositions pour l’écriture en solitaire, en plus de la non-envie de se retrouver dans un emploi routinier où la fantaisie serait absente.

Comment la traversée d’une période aussi difficile que la pandémie a-t-elle pu faire naître en lui le goût de se lancer dans une carrière aussi insécurisante que celle qu’il envisage ? On a pu jeter un œil sur quelques-uns des textes qu’il a pondus dans le secret de sa chambre, mais rien ne dit qu’il a l’étoffe pour se lancer là-dedans.

Entre lui et son père, ça fait des flammèches quand la conversation glisse sur ce sujet. Je suis prise entre deux feux que je ne peux pas éteindre, bien que je considère que mon conjoint a raison dans son évaluation de l’erreur que notre fils va faire s’il poursuit dans cette voie.

Sans avoir travaillé directement en humour, vous êtes quand même dans ce domaine et vous pouvez donc certainement nous donner les arguments pour faire valoir les difficultés qu’il va rencontrer sur son parcours pour arriver au succès, même si rien n’est certain à cet égard. Tout à coup qu’il ne serait même pas bon ! Vous imaginez sa déception ?

Maman qui doute

Vous avez le droit de douter, mais pas celui de décourager ce garçon de poursuivre son rêve, si ce rêve tient encore au bout de sa troisième année de CÉGEP. Laissez-le cheminer à son rythme et vérifier sa capacité de maintenir vivante une flamme qui s’est allumée en lui et qui lui fait voir son avenir d’une façon différente qu’il ne le voyait auparavant.

Ma mère, qui était elle-même hantée par l’insécurité, ne s’est jamais permis de me décourager d’aller vers une carrière dans le monde artistique, un monde, en plus, mal vu à l’époque. Sans vous priver du droit de lui faire certaines mises en garde de circonstance, il faut laisser à votre fils le droit de choisir par lui-même et l’assurer de votre soutien.