Le tournoi de golf de la Corporation Mobilis au profit de la Fondation Mobilis sera de retour, cette fois le 16 septembre, au Club de Golf de Cap-Rouge.

Comme le veut la tradition, l’événement réunira les concessionnaires automobiles et de camions lourds membres de la Corporation ainsi que plusieurs partenaires de l’industrie. Ce tournoi demeure l’une des activités majeures de financement de la Fondation tout comme la Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec. Ces deux événements d’envergure permettent de récolter plus de 200 000 $ chaque année pour la Fondation. Depuis sa création en octobre 2009, la Fondation a réussi à amasser plus de 1,5 million de dollars permettant ainsi d’améliorer la vie de plus de 320 bénéficiaires.

Nomination à la CASMA

Photo courtoisie

Bravo à Charles Drouin (photo), chef de la direction de la Corporation Mobilis et directeur général du Salon International de l’auto de Québec, qui vient d’être nommé à la vice-présidence de l’Association canadienne des directeurs des salons de l’auto (CASMA) pour la prochaine année. En 2023, la ville de Québec sera l’hôte de la rencontre annuelle de la CASMA (Canadian auto-show managers association) qui est composée des six salons canadiens majeurs, soit : Toronto, Montréal, Calgary, Edmonton, Vancouver et Québec. Luis Pereira, directeur exécutif du Salon International de l’auto de Montréal a remis les rênes de la présidence à Eleasha Naso, du Salon de l’auto d’Edmonton. Le Salon International de l’auto de Québec sera de retour en 2022.

Deux Lions de 80 ans

Photo courtoisie

Yvon Dionne (à gauche sur la photo), natif de Notre-Dame-du-Lac, au Témiscouata, retraité de la Sûreté du Québec, ex-président du Club Lions de Breakeyville (il est cependant membre à vie du Club), fête son 80e anniversaire de naissance aujourd’hui. Il est en compagnie sur la photo d’un de ses bons amis, Marius St-Pierre, retraité de chez Uniboard, encore très actif au sein du Club Lions de St-Raymond, et octogénaire lui aussi depuis le 30 avril dernier. Je vous parie quelques dollars que les deux vont se téléphoner ou encore mieux se voir aujourd’hui.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 12 juillet 2011. Les astronautes d’Atlantis font une dernière sortie spatiale à partir d’une navette. Ils ont notamment installé le matériel d’une expérience canado-américaine qui permettra de mettre au point la troisième génération du bras robotique canadien. Sur la photo, la navette spatiale Atlantis exposée au Kennedy Space Center Visitor Complex de Merritt Island, en Floride.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bruny Surin, sprinter, médaillé d’or au 4 x 100 mètres aux Jeux olympiques de 1996, 54 ans... Pierre Verville, humoriste québécois, 59 ans... Jean Petitclerc, comédien québécois, 61 ans... Guy Jasmin, retraité d’Echo Power Equipment (Canada), 67 ans... Gilles Meloche, gardien de but de la LNH (1970-88), 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 juillet 2020 : Kelly Preston (photo), 57 ans, actrice américaine qui a joué dans des films comme Jerry Maguire ou Twins, et épouse de John Travolta... 2020 : Benjamin Keough (photo), 27 ans, le petit-fils d’Elvis Presley... 2019 : Joseph Rouleau, 90 ans, chanteur lyrique québécois.... 2018 : James « Buddy » Cornell, 82 ans, ex-officiel mineur (juge de buts) aux matchs des Nordiques de Québec au Colisée de Québec... 2017 : Chuck Blazer, 72 ans, dirigeant sportif américain membre du comité exécutif de la FIFA entre 1997 et 2013... 2013 : Amar Bose, 83 ans, ingénieur américain fondateur de Bose Corporation (enceintes acoustiques) en 1964... 2008 : Bobby Murcer, 62 ans, joueur, dirigeant et commentateur des Yankees de NY... 2003 : Benny Carter, 95 ans, saxophoniste, trompettiste, arrangeur et chef d’orchestre... 1998 : Serge Lemoyne, 57 ans, peintre... 1979 : Minnie Riperton, 31 ans, chanteuse américaine... 1971 : Yvon Robert, 56 ans, lutteur professionnel québécois.