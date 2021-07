Débordements à l'Euro : le soccer anglais retrouve certains de ses vieux démons

LONDRES | Le football anglais a retrouvé certains de ses vieux démons dimanche lors de la finale de l’Euro qui a vu des partisans, sans billets, forcer l’entrée du stade de Wembley et des bagarres éclater au sein de l’enceinte sportive.

L’Angleterre n’a pas seulement perdu l’Euro dimanche soir en s’inclinant en finale contre l’Italie (1-1 a.p., 3 tab à 2). Elle a perdu aussi le contrôle de certains partisans, rassemblés autour du stade dès le petit matin avant la finale : éméchés, ils ont jeté des pierres et des projectiles, ils ont insulté des partisans italiens et pour finir, » un petit nombre de personnes » a forcé des contrôles de sécurité et réussi à entrer dans le stade sans billet, selon la police londonienne et un porte-parole du stade.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

Cette incursion interroge sur le dispositif de sécurité prévu pour l’enceinte sportive dans laquelle se trouvaient notamment le prince William, son épouse Kate et leur fils de 7 ans, George, l’acteur Tom Cruise ou encore l’ancien footballeur David Beckham.

Elle menace aussi la candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2030 du pays, qui a beaucoup œuvré ces dernières années pour résoudre le problème des hooligans, dont les débordements avaient entraîné l’exclusion des clubs anglais des Coupes d’Europe à la fin des années 1980.

« Les voyous sont évidemment et à juste titre condamnés, mais la sécurité de Wembley doit être meilleure. Les scènes et les attaques envers les Italiens et leur hymne sont une honte et aussi un désastre pour la candidature @FA 2030 à la Coupe du monde », a tweeté Henry Winter, journaliste pour le journal The Times.

La Fédération anglaise de football (FA) a « condamné vigoureusement » ces intrus et promis de « travailler avec les autorités compétentes » pour les sanctionner.

« Voyous ivres »

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, s’est excusé.

« Nous avons une équipe de sécurité fantastique au stade et ils n’ont jamais rien vu de tel », a-t-il expliqué, cité par la BBC. « Il y avait un grand nombre de voyous ivres essayant de forcer le passage, nous gérons un stade pas une forteresse ».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de partisans sans billet renverser des barrières face à des agents de sécurité submergés.

Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, visiblement prise dans les couloirs du stade, on voit un groupe d’hommes frapper d’autres à coups de pieds et de poings, y compris des gens à terre, alors que des agents du stade tentent d’intervenir.

Mike Keegan, journaliste du Daily Mail, a évoqué sur Twitter sa « pire expérience » lors de cette finale avec une « organisation chaotique, une police invisible, des admirateurs sans billets incontrôlables » et un stade de Wembley rempli de plus de 60 000 spectateurs et transformé en « énorme terrain propice au virus ».

La police de Londres, la « Met », a effectué 49 arrestations et a annoncé que 19 policiers avaient été blessés lors de « confrontations avec des foules violentes ». « C’est totalement inacceptable », a-t-elle tweeté.

Risque COVID

« Ce ne sont pas des admirateurs. Ce sont des voyous. », a fustigé la Fédération de la police métropolitaine, qui représente des milliers de policiers de Londres.

Dans le centre de la capitale britannique, la police a également été confrontée à des admirateurs déchaînés.

Dans la soirée, une « grande foule » s’est rassemblée près de la fan-zone de Trafalgar Square pour tenter d’entrer sans billets, a indiqué la Met, tentant de les disperser en expliquant sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait plus de tickets disponibles.

Sur le plan sanitaire, les images du match montrant des dizaines de milliers de spectateurs hurlant ou se prenant dans les bras en tribune, souvent sans masque, ont pu choquer au moment où environ 30 000 nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour au Royaume-Uni.

« Suis-je censée prendre plaisir à regarder la transmission se dérouler sous mes yeux ? », a tweeté dimanche soir Maria van Kerkhove, en charge de coordonner la lutte contre la pandémie à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), prévenant que la COVID-19 ne ferait pas de « pause » pendant la finale et s’attaquerait aux « personnes non vaccinées, dans des lieux surpeuplés, sans masques hurlant/criant/chantant. »