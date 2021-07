Début d’été funeste pour les motocyclistes

La SAAQ invite les motocyclistes à redoubler de prudence sur les routes, qui risquent d’être encore particulièrement achalandées cet été, alors que plusieurs d’entre eux ont déjà perdu la vie en moins de trois semaines.

Selon un recensement maison effectué par Le Journal, au moins sept motocyclistes ont péri sur les routes du Québec depuis le 21 juin, date du début de la saison estivale. Si l’on remonte au début du mois, cette donnée grimpe à 11.

Depuis samedi uniquement, trois accidents graves impliquant des motos sont survenus dans la province.

« Ce qu’on constate souvent lors de ces accidents, c’est surtout l’inattention, que ce soit celle des motocyclistes ou des automobilistes », indique la porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Sophie Roy.

Vacances au Québec

L’an dernier, la SAAQ avait observé une hausse importante de près de 50 % du nombre de décès de motocyclistes sur les routes au Québec.

Étant au nombre de 45 en 2019, ils étaient 67 en 2020 à avoir subi un accident mortel.

Le fait que la majorité des Québécois sont restés dans la province pour leurs vacances et la recrudescence de l’engouement pour les loisirs peuvent y être pour quelque chose.

Une situation qui pourrait bien se répéter cette année.

« Comme ils vont se retrouver particulièrement nombreux sur les routes, ils doivent être d’autant plus vigilants, respecter les limites de vitesse, être visibles et éviter d’être dans les angles morts », prévient Mme Roy.

Formation complémentaire

Pour tenter d’endiguer ce phénomène, la SAAQ et la Fédération motocycliste du Québec viennent de mettre sur pied un programme de formation de rafraîchissement.

Cette formation d’une durée de 4 h permettra de revenir sur certaines notions complexes.

Cela vise particulièrement les motocyclistes peu expérimentés, les propriétaires d’une nouvelle moto ou les titulaires de permis qui n’ont pas fait de moto depuis longtemps et qui aimeraient s’y remettre.

Dès cet été, jusqu’à 700 participants pourront bénéficier de la formation, qui sera entièrement remboursée si ceux-ci acceptent de participer au programme d’évaluation par la suite.

