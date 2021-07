Déchéance parentale pour un conjoint indigne et violent

Un mari violent qui voulait retrouver ses enfants après avoir violenté pendant quatre ans et presque tué son ex a non seulement échoué dans ses démarches, mais il s’est en plus fait retirer toute autorité parentale.

« Monsieur a failli à ses devoirs parentaux en plaçant les enfants dans un contexte de violence et en portant atteinte à l’intégrité de leur mère et de leur grand-mère », a affirmé la juge Line Samoisette en ordonnant la déchéance parentale du père violent, la semaine dernière au palais de justice de Sherbrooke.

Depuis un an, l’homme de 32 ans réclamait des rencontres avec ses enfants en bas âge. Se disant « victime » de son ex-femme, il semblait croire que la Chambre familiale de la Cour supérieure lui donnerait raison. Sauf que c’est tout le contraire qui s’est passé, compte tenu de toute la violence qu’il a fait vivre à son ex-épouse, en présence des enfants.

« Monsieur l’isolait et elle n’avait plus d’activités sociales. Il la traitait de toutes sortes de noms et d’épithètes dégradantes », a expliqué la juge.

Tentative de meurtre

L’homme, que l’on ne peut identifier afin de protéger la victime, pouvait aussi faire vivre des humiliations sexuelles à cette dernière, devant les enfants, qu’il pouvait aussi insulter au passage.

La violence a culminé en 2017, quand la femme a refusé de lui donner 400 $.

« Furieux, il a commencé par l’étrangler puis cracher sur elle [...]. Il l’a griffée au visage jusqu’au sang », indique le jugement, en ajoutant que l’homme a ensuite utilisé la femme « comme une moppe » sur le plancher.

Une voisine a dû intervenir, ainsi que la mère de la victime qui a été alertée par sa fille. Arrêté et accusé, l’homme a écopé de 54 mois de pénitencier.

Or, son séjour derrière les barreaux ne l’a pas calmé, bien au contraire. Comme il s’estime victime d’un complot et jure que la femme était « aussi responsable », des experts ont évalué son risque de récidive à « élevé » et son potentiel de réinsertion sociale à « faible ».

Sécurité des enfants

Malgré tout, il estimait avoir le droit de revoir ses enfants et était convaincu que ces derniers allaient un jour renouer contact avec lui. Il pourra tester cette affirmation dans plusieurs années, puisque la juge a ordonné la déchéance parentale, pour la protection de ces derniers.

D’autant plus que s’il les revoyait, il leur ferait assurément de la pression pour retrouver son ex-femme qui habite maintenant à une adresse confidentielle, et potentiellement tenter de se venger.

« Il irait à l’encontre de l’intérêt des enfants de les placer dans une position insoutenable où ils porteraient en eux le fardeau de ne pas révéler d’informations sensibles pouvant entraîner un malheureux événement », a tranché la magistrate.

Il devra aussi payer une pension alimentaire à ses enfants, a conclu la juge.