Festival d’été de Québec: place aux rires avec Alexandre Barrette et Mehdi Bousaidan

Pour la première fois depuis quelques décennies, la musique, qui occupe habituellement l’entièreté de la programmation du Festival d’été, a cédé sa place aux blagues, lundi soir, au Manège militaire. L’humour était à l’honneur avec la présentation des spectacles solos respectifs d’Alexandre Barrette et de Mehdi Bousaidan, qui affichaient complet.

Ce serait vraisemblablement la première fois de l’histoire du FEQ que des spectacles de stand-up sont présentés dans le cadre du festival. S’il y a déjà eu de l’humour au FEQ, c’est dans les années 1970, alors que le festival était culturel et non musical, plus axé sur le théâtre et les arts de la rue, soutient le directeur de la programmation, Louis Bellavance.

Originaire de Québec, Alexandre Barrette confiait, quelques heures avant de monter sur scène, que ce spectacle avait une signification toute particulière, lui qui a vécu le FEQ de nombreuses années en tant que festivalier.

« Pour moi, c’est comme un rêve, a-t-il confié au Journal. Faire aujourd’hui partie de la programmation, c’est génial. »

Dans une ambiance décontractée, Alexandre Barrette a lancé le bal avec une représentation fort sympathique de son one man show Semi-croquant. On doute toutefois que le Manège militaire soit vraiment l’endroit idéal pour l’humour, bien que dans le contexte pandémique, c’était tout désigné.

Mais il y avait de l’écho dans la trop grande salle, et le bruit incessant de spectateurs qui ouvraient des canettes de bière a fini par déranger l’humoriste sur scène, qui a décrété des « séances d’ouverture de canettes à toutes les quinze minutes ».

Au chapitre des spectacles, on a eu droit à deux excellentes prestations. Avec son humour espiègle et baveux, Alexandre Barrette a rapidement mis le public dans sa poche. Ses observations absurdes sur des sujets comme les règles illogiques de la langue française, sa famille, l’homophobie, l’itinérance, les amateurs de baseball, d’escrime et de UFC ont toutes fait mouche.

Pour se coller à l’actualité, il a rattaché à la pandémie des gags sur sa prise de poids et sur le Méga Gym Fitness, en plus de rendre hommage aux travailleurs de la santé. Même s’il n’y a « rien de drôle dans une tentative de meurtre », Alexandre Barrette a arraché des rires francs lorsqu’il a mimé deux personnes aveugles qui s’entretuent. Mission accomplie.

À 21 h 30, Mehdi Bousaidan a aussi offert une prestation de son spectacle Demain tout aussi hilarante, avec sa mise en scène et ses effets visuels étonnants. Devant un jeune public, l’humoriste s’est avéré solide dans ses improvisations.

L’avenir de l’humour au FEQ

À en croire Louis Bellavance, l’humour devrait revenir lors de la prochaine édition régulière du Festival d’été, pour « égayer l’ensemble de l’offre » accessible avec le laissez-passer.

« Les gens ne l’ont jamais su, mais ce sont des spectacles qu’on avait programmés sur notre édition annulée, a-t-il révélé au Journal. Quand on a annulé en 2020, on n’avait pas encore annoncé la programmation du Manège militaire, mais il y avait Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan et plein d’autres aussi. On y pensait depuis plusieurs années. »

La soirée de lundi a été « un test » plutôt favorable : les billets se sont envolés très rapidement, rapporte Louis Bellavance. Mais jamais le festival ne deviendra hybride, assure-t-il. « Il ne sera ni un tremplin pour les humoristes ni un incontournable. Mais des spectacles d’humour en fin de soirée au Manège militaire, pourquoi pas ».