«La belle tournée» : Matt Lang et Laurence Nerbonne en Outaouais

Quand il veut se reposer, Matt Lang, natif de Maniwaki, se rend au chalet de ses parents au lac Blue Sea, près de Gatineau. Laurence Nerbonne, qui a grandi à Val-des-Monts, ne rate jamais non plus une occasion de revisiter ses racines.

Les deux artistes font partie de la sympathique bande d’invités du troisième rendez-vous de «La belle tournée» qui, lundi, nous emmène en Outaouais. Véronic DiCaire, Luce Dufault et La Bronze seront également du périple auprès de l’animateur Guy Jodoin.

PHOTO COURTOISIE/ François Dufour

Coups de coeur

Matt Lang et Laurence Nerbonne s’accordent tous deux pour affirmer que l’Outaouais est une région encore trop méconnue des Québécois, remplie de perles cachées.

«Pour ceux qui sont fanatiques de la chasse et de la pêche, c’est le bon endroit pour ça. Il y a plein d’attraits touristiques, comme le Festival de montgolfières de Gatineau. L’été, il y a beaucoup de touristes, notamment à cause des lacs, les gens ont des chalets... C’est une belle place, et les gens sont accueillants», explique Matt Lang, qui interprétera ce soir son succès «Water Down The Whiskey» et qui chantera en duo avec Luce Dufault.

PHOTO COURTOISIE/ François Dufour

Laurence Nerbonne, elle, a enregistré sa prestation «carte postale» pour «La belle tournée», sur sa pièce «One Love» (tirée de son plus récent opus, «OMG») dans le Vieux-Hull, un quartier où elle a passé beaucoup de temps dans son adolescence. Elle non plus ne cache pas cumuler les coups de cœur en Outaouais. Elle profite d’ailleurs de l’occasion pour informer qu’elle ira présenter son nouveau spectacle le 20 août à Gatineau.

«C’est là qu’on trouve la meilleure nature, dépeint la chanteuse. Je trouve que les gens au Québec ne connaissent pas assez le parc de la Gatineau. On peut s’y promener, aller dans des chalets, faire du vélo ou du ski de fond. C’est vraiment un endroit à découvrir. Aylmer est aussi un coin magnifique. Il y a beaucoup de trésors cachés et les gens sont surtout très gentils.»

PHOTO COURTOISIE/ François Dufour

Grande fierté

Matt Lang et Laurence Nerbonne se disent heureux qu’une tribune télévisée à grand déploiement comme «La belle tournée» mette l’accent et fasse briller leur terre natale.

«"La belle tournée" était la première émission de télévision que je tournais en Outaouais, signale Matt Lang. Donc, pour moi, c’était important. J’étais vraiment fier! Ç’a été l’un des plateaux télé que j’ai le plus aimés dans ma carrière...»

«Plein de gens dans cette région écoutent ces émissions-là, et je trouve formidable qu’ils se sentent intégrés, interpellés, renchérit Laurence Nerbonne. J’ai trouvé ça "le fun" de retourner dans mon "hood" pour faire ça! J’ai aussi eu un gros coup de cœur pour Guy Jodoin. J’ai l’impression que je le connais depuis plusieurs années. On a une complicité assez naturelle, tous les deux. On est souvent invités sur les mêmes émissions de télé. On a beaucoup ri.»