Plusieurs décès dans l’effondrement d’une grue à Kelowna

Plusieurs personnes sont décédées et d’autres ont été blessées, lundi, lorsqu’une grue s’est effondrée sur un chantier de construction à Kelowna, en Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Kelowna a confirmé lors d’un point de presse en soirée qu’il y avait eu «plusieurs décès» dans cet accident.

«Toutes les personnes n’ont pas été correctement identifiées, et pour l’instant, tout ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’il y a eu plusieurs décès dans cette zone», a déclaré l’inspecteur Adam MacIntosh.

L’effondrement de la grue a causé plusieurs dommages sur des bâtiments situés dans le secteur de l’avenue Bernard et de la rue St. Paul, ont précisé les autorités.

Le centre des opérations d’urgence de Central Okanagan a par ailleurs été activé pour venir en aide aux résidents, au moment où un état d’urgence local a été déclaré pour la Ville de Kelowna, a-t-il été mentionné par communiqué.

Des instructeurs en structure ont aussi été envoyés sur le site afin d’évaluer les dégâts et la meilleure façon de sécuriser la zone.

«Le site de l’incident et ses environs restent dangereux et instables. Des fermetures de routes et de trottoirs, y compris des barricades, sont en place pour assurer la sécurité», peut-on lire dans la publication du centre des opérations.

«Nous attendons avec impatience des nouvelles de cet accident déchirant et nous espérons que nos incroyables premiers intervenants seront en mesure d’aider les travailleurs concernés», a réagi en fin d’après-midi sur Twitter le premier ministre de la province, John Horgan.

Les Services ambulanciers de la Colombie-Britannique avaient indiqué en fin d’après-midi aux médias locaux qu’au moins trois personnes ont été blessées lors de l’événement : une légèrement, une gravement et une dont la vie était menacée par la gravité de ses blessures.

Cependant, d’autres victimes pourraient aussi se trouver dans les décombres sur le chantier, ont laissé entendre les autorités. Une douzaine d’ambulances s’est rendue sur place.

La grue s’est partiellement effondrée, une partie de la structure étant demeurée debout tandis que la portion la plus élevée s’est effondrée au sol.

Des témoins ont confié au site d’information Castanet avoir vu une personne tomber en bas de la grue.

«Ça ressemblait à un tremblement de terre. Nous avons couru jusqu’ici et nous avons vu que la grue était tombée. Il y avait des débris et des gens qui couraient partout», a relaté une témoin de l’événement, Miriam Halpenny, au média local.

Des images obtenues par le journal en ligne montrent un travailleur pris sur la structure de la grue, après l’effondrement, se glisser lentement vers le bâtiment en construction pour se mettre à l’abri.