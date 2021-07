Plusieurs requins vivent au Québec

À première vue, on penserait que le requin est une espèce qui ne se retrouve presque jamais au Québec, mais au contraire la province compte plusieurs sortes de ce grand poisson dans ses eaux.

«C’est toujours extraordinaire, mais en même temps banal parce que nous avons sept espèces de requin dans le fleuve St-Laurent. On les voit moins souvent que les baleines», explique Lyne Morissette, chercheuse à l’Observatoire des requins du Saint-Laurent.

Les requins ne vivent pas seulement dans les eaux plus chaudes, mais certains préfèrent les températures plus froides. Par exemple, le requin du Groenland et le requin-pèlerin sont deux espèces qui adorent l’eau froide.

«On a un écosystème qui fait l’affaire de bien des requins et je vous dirais que les requins en général ce sont de grands migrateurs et ils sont capables de tolérer une vaste gamme de température», mentionne la chercheuse à l’Observatoire des requins du Saint-Laurent.

Le requin-pèlerin est un habitué de la Belle-Province. Il est le deuxième plus gros poisson au monde après le requin-baleine.

«On en a dans le fleuve Saint-Laurent, c’est connu. On les voit souvent au large de la Gaspésie, à Terre-Neuve et sur la Côte-Nord. C’est un requin qui fait entre 6 et 9 mètres de long. Il peut vivre jusqu’à une cinquantaine d’années et il pèse environ 4500 kilos», souligne Lyne Morissette.

Il n’y a aucun risque de se faire attaquer par un requin de cette espèce au Québec parce qu’il n’est pas carnivore. Il préfère se nourrir de végétaux aquatiques.

«C’est un requin qui est filtreur, il a de toutes petites dents qu’il utilise très rarement. Il filtre du plancton comme une baleine, ce n’est pas un requin qui est carnivore», explique la chercheuse à l’Observatoire des requins du Saint-Laurent.