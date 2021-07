Possession de pornographie juvénile: les victimes étaient «très jeunes»

Un homme de Québec qui consommait de la pornographie juvénile où les victimes étaient «très jeunes», puisqu’elles étaient âgées principalement de 0 à 10 ans a été condamné, lundi, à purger une peine d’emprisonnement de 15 mois.

• À lire aussi: Pornographie juvénile: la police de Québec aide à retrouver un agresseur sexuel en Arizona

Il y a un an, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) procédait à l’arrestation de Brian Labrie-Poulin, un homme âgé de 30 ans, en lien avec une accusation de possession de pornographie juvénile.

À l’intérieur des différents équipements informatiques de l’accusé, les policiers ont retrouvé 526 images de pornographie juvénile et 97 vidéos et comme mentionné la poursuivante, Me Geneviève Corriveau, la nature et la quantité des fichiers ont été pris en compte pour formuler la suggestion faite de façon commune avec l’avocat de la défense, Me Pascal Defoy.

«Sur les images et vidéos, ont pouvait voir principalement de très jeunes enfants âgés de zéro à dix et autre particularité, sur certaines vidéos, il était possible d’entendre des enfants hurler, ce qui n’est pas banal», a mentionné la poursuivante.

Au sortir de sa période de détention, Labrie-Poulin devra respecter une période de probation de trois ans assortie d’une période de probation de 18 mois. Il devra également s’inscrire au registre des délinquants sexuels à perpétuité.

Arrestation du père de la victime

Rappelons qu’à la suite de l’arrestation de Labrie-Poulin, certaines données informatiques avaient permis au SPVQ de localiser l’endroit où était survenue l’une des agressions.

Cette dernière s’étant produite en Arizona, les informations rattachées à la vidéo avaient été transmises au Centre national contre l’exploitation des enfants (CNCEE), ce qui avait permis de déterminer la provenance exacte de l’agression.

Le Department of Homeland Security avait par la suite procédé à l’arrestation d’un suspect, le père de la victime, et l’enquête avait permis de découvrir que cet enfant subissait des agressions depuis sa naissance.

À l’époque, le porte-parole du SPVQ avait mentionné qu’il s’agissait «d’une collaboration historique pour le SPVQ» puisque c’était la première fois qu’ils arrivaient à transférer un dossier aux États-Unis et qu’ils réussissaient à identifier le lieu d’une agression et sauver une petite victime.