Quartiers centraux de Québec: Saint-Jean-Baptiste et Saint-Sauveur vous surprendront!

Le Quartier Saint-Jean-Baptiste vous attend!

Photo Marie-Soleil Côté

En mettant les pieds dans le quartier, l’architecture et l’ambiance colorée vous séduiront, en plus de l’esprit de convivialité présent chez les multiples commerçants. Les plus fins gourmets seront comblés autant par les épiceries fines que par les nombreux restaurants multiethniques. Entre amis, les restos, les pubs, les bistros et près de 25 terrasses sont tous désignés pour vous offrir du temps de qualité. Prévoyez du temps pour magasiner! Le quartier regorge de boutiques d’artisanat, de mode et accessoires, de chaussures ou même de produits d’importation. À tous les samedis, rendez-vous au marché sur le parvis de l’église. Plusieurs exposants vous y attendent!

Photo Marie-Soleil Côté

Saint-Sauveur, dynamique et effervescent

Photo Étienne Dionne

Nul doute que le quartier Saint-Sauveur vous surprendra! Les terrasses flamboyantes et les œuvres d’artistes locaux égayeront assurément votre itinéraire. Les nombreuses familles contribuent également à l’esprit de communauté qui y règne. Plus de 150 commerces de proximité ayant pignon sur rue vous attendent. Que ce soit pour siroter un café, casser la croûte ou simplement prendre un verre, vous aurez le choix parmi une panoplie de restaurants, cafés, bistros et bars. Fans de magasinage, vous ne serez pas en reste! Boutiques de mode, de mobilier et décorations, d’artisans d’ici et plusieurs services de proximité vous accueilleront chaleureusement.

Photo Étienne Dionne

