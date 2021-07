Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 13 juillet:

«Amérique du Nord : la naissance d’un continent»

Premier de trois épisodes qui remontent le temps pour expliquer et tenter de comprendre comment des forces d'une puissance inimaginable ont donné naissance au continent de l'Amérique du Nord.

Mardi, 15 h, ICI Explora.

«Le règne de la beauté»

Honoré en France pour sa carrière d’architecte, Luc (Éric Bruneau) retrouve par hasard Lindsay (Melanie Merkosky), une ancienne maîtresse avec qui il a vécu deux nuits d’amour torrides, pendant que sa femme Stéphanie (Mélanie Thierry) était plongée dans une profonde dépression.

Mardi, 18 h 15, Cinépop.

«Sucré Salé»

Mélissa Désormeaux-Poulin ouvre les portes de sa maison avec une grande générosité, sans savoir que l’équipe lui a préparé une grosse surprise pour célébrer son 40e anniversaire. Livia Martin va se faire percer les oreilles pour la première fois, mais elle ne sera pas la seule...

Mardi, 18 h 29, TVA.

«Les pêcheurs»

Cet épisode est un hommage à Dominique Lévesque. Dany Turcotte, Marie-Lise Pilote et Martin Petit se demandent ce qui se passe alors qu’ils gagnent à la loterie et qu’ils sont aussitôt assaillis par des voisins qui veulent leur part du gâteau. Et si c’était leur ami qui s’amusait avec eux d’outre-tombe?

Mardi, 19 h 30, ICI Télé.

«Hôpital New Amsterdam»

Max (Ryan Eggold) et le Dr Frome (Tyler Labine) tentent de réunir un père et son bébé né à l'hôpital, mais dont la mère porteuse est tombée dans le coma à la suite de la césarienne. Pendant ce temps, le Dr Reynolds cherche comment aider une jeune patiente souffrant de fibrose kystique.

Mardi, 20 h, TVA.

«Secret de famille»

Nouvelle série qui commence au lendemain d'une fête de famille. Un corps est retrouvé sur la plage, mais qui est-ce? La vie de trois frères et sœurs va être chamboulée lorsque leur mère, récemment veuve, leur annonce son amour pour un nouvel homme. Des années de rancunes, de rivalités et de trahisons vont refaire surface.

Mardi, 21 h, Télé-Québec.

«Enquêtes internes»

Premier épisode de cette série, alors que le sergent-détective Steve Arnott (Martin Compston) est muté dans un groupe de lutte contre la corruption policière après qu’il eut refusé d’étouffer une affaire impliquant une mort par balle accidentelle.

Mardi, 22 h, ICI ARTV.