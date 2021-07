Salebarbes aux Îles... et au naturel

La joyeuse bande de Salebarbes avait une cinquantaine de spectacles prévus dans des salles affichant toutes complet quand la pandémie a frappé le pays, en mars 2020. Mais ses fervents adeptes ne perdent rien pour attendre, car c’est à de triples retrouvailles que les convie le groupe cet automne.

Salebarbes, cette enlevante formation de musique acadienne et cajun composée des frères Jonathan et Éloi Painchaud (natifs des Îles-de-la-Madeleine) et des Acadiens Kevin McIntyre (de Charlo), George Belliveau (de Pré-d’en-Haut) et Jean-François Breau (de Tracadie-Sheila), reprendra non seulement la route dès la mi-août pour aller festoyer avec ses publics du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, mais lancera également un album à peu près dans les mêmes environs.

Le quintette nous invite de surcroît à un rendez-vous tourné spécialement pour la télévision, qui éclora en trois émissions spéciales d’une heure à ICI Télé et sur ICI Tou.tv Extra, quelque part avant les Fêtes, «Salebarbes aux Îles».

Sous le parrainage de la maison de production KOTV, Salebarbes – qui se décrit comme «le retour au bercail des chansons cadiennes et acadiennes qui ont vécu la déportation et survécu à l’anglicisation, la petite histoire d’un peuple et d’une langue qui revivent en dansant et en chantant» – recevra lors de ces trois soirées des complices musiciens pour s’amuser avec eux, tels Sara Dufour, 2Frères, Louis-Jean Cormier, Cindy Bédard, Michel Rivard et les Hay Babies. Des témoignages de Madelinots, qu’ils soient conteurs professionnels, insulaires ou spectateurs, compléteront ce panorama alléchant.

Retour aux racines

«On profite de l’émission pour raconter l’histoire loufoque, touchante, rocambolesque d’une chanson coup de cœur du répertoire de Salebarbes et pour apprendre la signification d’un mot, d’un titre qu’on a chanté depuis des générations sans en comprendre le sens. On se permet un p’tit conte au beau milieu d’un refrain, bref on offre beaucoup plus, beaucoup mieux qu’un simple tour de chant», indiquent Radio-Canada et KOTV au sujet de «Salebarbes aux Îles».

Et le tout, comme son nom le démontre, sera tourné au berceau et aux racines de Salebarbes, dans sa terre natale, là où tout a commencé pour les cinq amis il y a quatre ans : aux Îles-de-la-Madeleine.

«On va retourner là et reconnecter avec cette belle nature, indique un Jean-François Breau très fier en entrevue. Ça fait longtemps qu’on s’est vus, toute la "gang" de Salebarbes. On a passé la dernière année séparés, parce qu’il y a deux des gars au Nouveau-Brunswick, et trois au Québec. À la fin août, on va se retrouver pour faire de la musique, dans une nature immensément belle, et partager ça avec tout le monde.»

«On ne peut pas garder ce beau "trip" pour nous, ajoute l’artiste, sincèrement enthousiaste. On sera tous là, dans ce qu’est Salebarbes à son plus naturel : sur le bord des dunes aux Îles-de-la-Madeleine!»

«Salebarbes aux Îles», à voir cet automne sur ICI Tou.tv Extra et ICI Télé. Jean-François Breau coanime aussi tous les matins de la semaine cet été l’émission «Jamais trop tôt», à Rythme.