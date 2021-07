Tentative de méfait sur un Vaccin-o-bus à Québec

Le Service de police de la ville de Québec a lancé une enquête après qu’un homme ait tenté de crever les pneus d’une clinique de vaccination mobile Vaccin-o-bus samedi, à Québec.

• À lire aussi: Vaccination: une application mobile qui tient le compte des doses disponibles

• À lire aussi: Distanciation, commerces: voici les allègements qui entrent en vigueur aujourd'hui

L’incident est survenu à 11 h, alors que le véhicule se trouvait au Centre multiethnique de Québec.

Des «objets» permettant de «crever des pneus» ont été placés devant les roues du véhicule immobilisé, a expliqué Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, c’est le chauffeur du véhicule qui aurait aperçu les objets perforants en question. Ceux-ci ont été retirés. Personne n’a été arrêté dans ce dossier et une enquête est toujours en cours, selon les autorités.

«C’est malheureux que des gens veulent mettre des objets comme ça qui auraient pu faire du tort à notre personnel et les mettre en danger», a déploré Patricia McKinnon, directrice de la vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Quelle que soit l’opinion que l’on ait sur la vaccination, c’est inacceptable que des employés de la santé soient pris pour cibles», a-t-elle ajouté.

Le CIUSSS n’écarte pas la possibilité de resserrer la sécurité autour de ces centres de vaccination mobiles, si ce genre d’évènement survient de nouveau, ou si le SPVQ le recommande dans le cadre de son enquête.

«On veut prendre soin de notre monde, on veut s’assurer qu’ils travaillent dans des conditions adéquates et ne sont pas mis en danger. C’est pour ça qu’on fait un suivi auprès du service de police», a renchéri Mme McKinnon.