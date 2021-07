Un projet locatif en bordure du fleuve à Lévis

Le projet Roc Pointe sur le fleuve, qui sera bâti sur la falaise de Saint-Nicolas, vise à offrir une vue sur le fleuve à moindre coût, selon son promoteur.

«Un petit coin de paradis», c'est de cette façon Stephen Boutin, président du Groupe CSB, a présenté le nouveau complexe immobilier qui sera érigé sur le cran rocheux, dans le secteur Roc Pointe, à Saint-Nicolas.

La forêt y a été coupée et le cran rocheux façonné pour permettre une vue sur le fleuve à 180 degrés. Vu du haut de la falaise, l'édifice aura la même hauteur que les maisons unifamiliales construites à proximité, mais vu du fleuve, il aura sept étages de haut.

«Nous avons voulu que le fleuve soit aussi accessible à une clientèle qui n'a pas les moyens financiers de s'acheter un terrain dispendieux comme le site actuel. Ici, 72 ménages auront une vue imprenable sur le fleuve sans avoir à débourser ce que le site vaut actuellement», a souligné M. Boutin, notant que les projets locatifs de cette nature n'existent pas ailleurs dans l'ouest de la ville.

Des appartements de trois, quatre ou cinq pièces, ainsi que des penthouses, seront en location à partir de l'été 2022. Déjà, une trentaine de ménages sont sur une liste d'attente. Les signatures de baux débuteront en septembre. Pour une unité moyenne, on doit s'attendre à débourser entre 1900 et 2200 $ par mois.

Ces condos locatifs rejoignent des clientèles de retraités, de snowbirds et de jeunes professionnels, a indiqué M. Boutin.

Ajustements aux axes routiers

Pour le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, ce projet apportera «un milieu de vie exceptionnel». Il faudra cependant ajuster l'axe routier principal en conséquence, a-t-il convenu, pour accueillir les nouveaux résidents. Ainsi, la Ville prévoit ajouter transport collectif sur la route Marie-Victorin. D'autres projets de modification de la route et d'ajout de voie cyclable sont dans les cartons. La Ville se défend d'avoir fait les choses à l'envers en permettant du développement et en modifiant ensuite les infrastructures de transport.

«Ça s'en vient, la transformation de la route 116, c'est imminent. Dès cette année, vous allez voir sur la route 116, on va installer un nouveau feu de circulation qui va être la première pierre pour la transformation en boulevard urbain. [...] Et on commence à travailler sur des concepts pour Marie-Victorin, notamment pour la desserte du transport en commun.»

Quant à la coupe d'arbres dans le secteur Roc Pointe, le maire estime que la préservation des espaces verts a été suivie selon le plan.

«On est dans les cibles qu'on avait prévues. Les milieux de conservation, parcs et espaces verts sont à 25% à 30%. On complète l'acquisition d'autres propriétés autour pour faire un parc significatif», a expliqué le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

