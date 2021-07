Vaccin, une histoire sans fin?

Jeudi, en conférence de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a donné des détails concernant le passeport vaccinal qui pourrait être implanté dès septembre si la situation épidémiologique se dégradait. Le lendemain, il a affirmé qu’il ne serait pas surpris qu’une troisième dose de vaccin soit nécessaire.

Le passeport vaccinal permettrait aux personnes entièrement vaccinées (qui ont reçu deux doses) de continuer à avoir une vie pratiquement normale. Ce passeport donnerait accès à des activités non essentielles, telles que les restaurants et les salles de sport, même si les cas de COVID-19 augmentent dans la province. Le but : éviter de reconfiner la société.

On peut se poser la question suivante : pour être considéré comme entièrement vacciné et pouvoir bénéficier des privilèges qu’offre le passeport vaccinal, faudra-t-il éventuellement avoir reçu trois doses ?

Et si le vaccin nécessitait des rappels chaque année, est-ce que le passeport vaccinal deviendrait permanent ?

Le doigt dans l’engrenage

Quand j’ai reçu ma première dose de vaccin, je savais qu’une deuxième dose serait nécessaire pour qu’il soit efficace. J’ignorais cependant que je m’étais peut-être pris un abonnement au vaccin de la COVID-19 et que je devrais fort probablement recevoir d’autres doses. Il faut ce qu’il faut.

Cependant, je pense aux personnes qui ont surmonté leurs réticences à se faire vacciner : accepteront-elles de recevoir plus de deux doses, le cas échéant ?

Le gouvernement sera-t-il dans l’obligation d’utiliser encore plus d’incitatifs et de moyens répressifs pour encourager la population à se faire injecter une troisième dose ?

Que cela n’ait pas de fin, voilà le danger qui nous guette. Si le passeport vaccinal exige toujours de nouvelles doses, on sera pris dans l’engrenage d’une vaccination récurrente quasi obligatoire.

La pandémie de COVID-19 nous a obligés à agir vite. Le moment est venu de bien réfléchir pour déterminer si l’on veut être abonnés à se faire piquer.