Vaccination : Une application mobile qui tient le compte des doses disponibles

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale adhère à l’application mobile NotifVax pour informer la population lorsque des doses de vaccin contre la COVID-19 sont disponibles à proximité.

Dans le but d’accélérer la campagne de vaccination, le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre cette application pour ceux qui désirent obtenir leur 1re ou leur 2e dose. Les notifications sont envoyées gratuitement en fonction des annulations de rendez-vous, des doses restantes en fin de journée, des baisses d’achalandage et des vaccins disponibles dans les centres de vaccination ou à bord du Vaccin-O-Bus.

«Avec cette application, on souhaite répondre au besoin d’instantanéité de la population, et ce, particulièrement chez les jeunes de 18 à 30 ans. Ce groupe d’âge veut être informé de la disponibilité d’un vaccin au moment où ils sont eux-mêmes disponibles», a affirmé Patricia McKinnon, directrice de la vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«Un autre objectif important que nous avons, souligne-t-elle, est de démocratiser l’accès aux doses de dernière minute, qui seront maintenant offertes à tous les utilisateurs de l’application.»

L’application peut être chargée sur App Store ou Google Play. NotifVAX n’utilise pas la géolocalisation, ni le numéro de téléphone mobile. Lors de la réception d’une notification, l’utilisateur a entre 2 à 5 minutes pour accepter ou refuser le rendez-vous.

Un délai de 4 semaines est maintenant recommandé entre la 1re et la 2e dose. L’application NotifVAX est une initiative du CISSS des Laurentides et a été développée en collaboration avec l’entreprise Ble-Network.

La course contre les variants

«On a plus de 75% de la population qui a reçu une première dose. On arrive à 45% qui va avoir reçu une deuxième dose. Ça va vite, mais on arrive dans une période où ce sont les vacances. On veut vacciner nos gens avant la rentrée scolaire afin de permettre un retour en classe en présentiel pour nos jeunes adultes, mais aussi pour ne pas se faire prendre de court par les variants», a affirmé Mme McKinnon.

Rive-sud

Du côté de Chaudière-Appalaches, de multiples lieux de vaccination sans rendez-vous sont disponibles pour accueillir la population souhaitant obtenir leur 1re ou 2e dose.

Les cinq centres de vaccination de la rive-sud poursuivent leur offre de vaccination sans rendez-vous en distribuant des coupons de rendez-vous. Les détails sont disponibles sur la page du CISSS de Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, l’équipe de vaccination mobile sera présente dans les municipalités suivantes Saint-Gédéon (13 juillet), Saint-Honoré (14 juillet), Saint-Elzéar (14 et 15 juillet) et Lévis, secteur Saint-Romuald (15 et 16 juillet).