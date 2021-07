Vaccination obligatoire: le Québec n'imitera pas la France

Le gouvernement du Québec n’entend pas emboîter le pas à la France et obliger tous ses travailleurs de la santé à recevoir le vaccin contre la COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: vaccination obligatoire pour tout le personnel des établissements de santé en France

• À lire aussi: COVID-19: la Grèce va rendre obligatoire la vaccination des soignants

Le Québec préfère s’en tenir à la formule hybride privilégiée depuis le mois d’avril dernier, a indiqué le ministère de la Santé à TVA Nouvelles.

Rappelons que le personnel de la santé qui refuse de se faire vacciner a l’obligation de subir au moins trois tests de dépistage préventifs par semaine. Si le travailleur refuse également d’être dépisté, il est réaffecté à un milieu moins à risque.

Selon le gouvernement, cette formule est suffisante puisqu’elle protège le personnel de la santé ainsi que les patients.

Le taux de vaccination chez le personnel de la santé a grimpé au Québec et se situe désormais à 88 %.

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé lundi qu’il imposait la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et non soignant des établissements de santé.

Ces personnes auront jusqu'au 15 septembre pour s'y plier. «À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé», a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran sur la télévision LCI.

Seulement 40 % du personnel des maisons de retraite seraient vaccinés, selon le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français.

À voir aussi