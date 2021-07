400 000 $ pour un centre-ville de Baie-Comeau plus attrayant

Québec investit 411 879 $ dans la création d’une place publique pour revitaliser le centre-ville du secteur Mingan de Baie-Comeau.

• À lire aussi: Développement économique: il faut créer les conditions favorables à l’innovation

• À lire aussi: Air Transat: les pilotes pourront reprendre progressivement le travail

• À lire aussi: Pénurie de main-d'oeuvre: «état de crise» dans les hôtels

Le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en a fait l’annonce mardi dans un espace vacant de ce secteur, qui est communément appelé le centre-ville du Plateau.

«Ça pourrait être mieux», a répondu le ministre quand on lui demande ce qu’il pense de l’endroit. «Ça va être beaucoup mieux», a-t-il ajouté après silence marqué.

Entre les rues Bossé et Puyjalon, la Ville de Baie-Comeau veut faire construire une place publique avec une scène, une agora, des arbres, un bâtiment sanitaire et du mobilier urbain.

«Les stationnements, il y en a plusieurs qui restent. C’est pas vrai que tous les stationnements sont éliminés», a tenu à préciser le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny. «Ça va être gazonné avec des fleurs et de l’aménagement paysager pour rendre ça beaucoup plus attrayant».

Cela réjouit la copropriétaire de la boulangerie locale. «En ayant un parc, des attraits sociaux, je pense qu’on va avoir plus d’achalandage», a indiqué la copropriétaire des Délices de l’artisan, Maryse Morneau.

Baisse des coûts prévus

Les coûts de la place publique sont maintenant estimés à 1 240 000 $, soit plus 400 000 $ que la dernière projection de la Ville de Baie-Comeau. «Alors on n’a pas dénaturé le projet. Ça reste toujours le projet avec une scène couverte. Par contre, à la demande du conseil [municipal], on a fait des analyses beaucoup plus poussées. Ça nous a permis de rendre le projet le plus [économique] possible», a expliqué Yves Montigny.

Le maire de Baie-Comeau espère pouvoir trouver d’autres sources de financement pour le projet de revitalisation du centre-ville du Plateau. S’il n’y a aucune date précise pour la première pelletée de terre, le maire de Baie-Comeau s’attend à ce que les travaux commencent en 2022.