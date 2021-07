LESAGE, Jocelyne



À son domicile, le 2 juillet 2021, est décédée à l'âge de 65 ans, madame Jocelyne Lesage, épouse de monsieur Jean- Claude Lesage. Elle était la fille de feu monsieur Paul Lesage et de feu dame Jeannette Gingras. Elle demeurait à Pont-Rouge et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h.Suivra, par la suite, l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son époux, Elle laisse dans le deuil son fils : Martin; ses sœurs et son frère : Gisèle Lesage (René Rochette), France Lesage (Jean-Pierre Martel) et Éric Lesage (Gabrielle Patry); ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Lesage : Linda Paquet, Raymonde Lesage (Louis-Paul Côté), Christiane Lesage (Fernand Trudel), Michel Lesage (Lise Rochette), Alain Lesage (Johanne Petitclerc) et André Lesage; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère : Gaétan Lesage qui l'a précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, via leur site internet : https://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CA®ion=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frLa famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ), pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.