MONTMINY, Céline Poirier



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Céline Poirier, épouse de monsieur Michel Montminy. Elle était la fille de feu monsieur Louis Poirier et de feu dame Jeanne D'Arc Picard. Elle demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et amis à, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel, ses enfants : Christian et Isabelle (Sébastien Demers); ses petits-enfants : Vincent et Mathieu Montminy, Louis-Antoine et Flavie Demers; ses frères et sœurs : feu Antonin (feu Laurette Fournier, Solange Caron), feu Jacques (feu Gabrielle Barde), Micheline (Mario Beaumont), feu François, Gilles (Céline Thibault), Jocelyne (Pierre Richard), Pauline (Pierre Montminy), une amie de la famille Lucie Sénéchal, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy : Léo (Thérèse Coulombe), Pierre (Pauline Poirier), Marie (François Gaudreau), Thérèse (Marcel Letellier), Bruno (Johanne Alexandre), Lucien (feu Suzanne Beaudoin), Solange (Dany Turgeon), ainsi que plusieurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise du Cancer : https://www.jedonneneligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/. La direction des funérailles a été confiée à la