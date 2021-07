Alexandre Tagliani et son amour pour le karting

Le pilote québécois Alexandre Tagliani, bien connu pour ses prouesses en NASCAR et en IndyCar, a récemment ouvert les portes d'un centre de karting électrique intérieur sur la Rive-Nord de Montréal.

Pour discuter de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur, il était invité au micro de l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio.

Un rêve qui a germé longtemps

Pour Alexandre Tagliani, l’idée d’avoir une piste de karting électrique intérieure remonte à une vingtaine d’années. « J’habitais à Las Vegas et je voyais beaucoup de circuits intérieurs ouvrir. Ensuite, il y a eu des circuits intérieurs avec des karts électriques. Je savais qu’un jour, après ma carrière en Indy Car, j’allais revenir au Québec. C’était quelque chose qui me trottait en tête. » Pour concrétiser son rêve, M. Tagliani a su bâtir des relations de confiance avec des hommes d’affaires réputés, dont Vincent Chiara et Richard Scofield.

C'est ainsi qu'est né le projet de Tag E-Karting & Amusement, un centre de divertissement dont la pièce maitresse est évidemment la piste de karting, mais qui mise aussi sur d'autres activités comme le laser tag, un cinéma interactif et des allées de quilles.

Des karts électriques de haut niveau

Les karts que l'on peut louer chez Tag E-Karting n’ont rien à voir avec les traditionnelles machines dotées de moteur à deux ou quatre temps. « On voulait avoir une piste avec les karts les plus sophistiqués au monde », raconte Alexandre Tagliani. « C’est un kart avec des pédales ajustables électriques, deux moteurs dont un sur chaque roue, un récupérateur d’énergie quand tu relâches l’accélérateur, des freins à disques ventilés à l’avant. Pour le karting de location, c’est la coche! », s'exclame-t-il avec une fierté évidente dans la voix.

Contrairement à une piste traditionnelle de karting extérieure, Alexandre Tagliani et ses associés ont dû négocier avec une superficie relativement limitée. Ils ont donc décidé d’exploiter la hauteur. Afin de maximiser les configurations possibles de l’aménagement intérieur, elles peuvent toutes tourner dans le sens horaire et antihoraire.

Le karting, plus qu'un sport

Questionné à savoir quel rôle avait joué le karting dans sa carrière, Alexandre Tagliani n'a pas caché son amour pour ce sport. « C'est 95% de ma carrière, 95% de moi », a-t-il lancé, ajoutant que cela lui a non seulement permis d'accéder à une carrière épatante, mais aussi de grandir sur le plan humain. « Ça a fait partie de mon développement en tant que pilote, mais aussi de mon éducation. Le respect, la discipline, etc. » Qui sait, peut-être que le prochain pilote de renom du Québec découvrira sa passion au centre de karting d'Alex Tagliani!

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de Bugatti qui passe sous le contrôle de Rimac, de la fin du lecteur CD chez General Motors et de la nouvelle Lotus Emira.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer ont également livré leurs impressions sur les Ford Bronco Sport et Hyundai Santa Fe hybride.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les voitures cabriolets à quatre places à toit rigide, la remplaçante d’une Chevrolet Cruze ainsi que la Honda Civic à hayon et la Buick Regal Sportback.

